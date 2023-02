Forskere slår lorte-alarm i rigmandskvarter: Tag skoene af!

Man skal passe på med, hvad man slæber ind over dørtærsklen.

Derfor er det som regel altid en god idé at smide skoene, før man får vadet rundt i hele hytten. Det er også normal kutyme i Danmark, men sådan forholder det sig ikke i USA.

Nu viser forskning, at beboere i rigmandskvarteret på Upper East Side på New York-øen Manhattan bør overveje at tage skoene af.

Et nemt valg

Prøver af afføring fra hunde taget fra fortovene i bydelen viser nemlig, at bakterier fra afføring findes overalt - og at de transporteres med ind via folks skosåler.

Nu opfordrer en af forfatterne bag studiet over for The Guardian folk i kvarteret til at smide skoene uden for døren.

- At tage sine sko af burde være et nemt valg, fortæller Alessandra Leri.

Det er forskere fra New York’s Marymount College, der har frigivet studiet. Heri lyder en af konklusionerne også:

- Vi undersøgte en masse områder på fortovene med sterile pipetter, uddyber Alessandra Leri til det britiske medie.

Det kan give en klækkelig bøde ikke at samle afføring op efter sin hund i New York. Foto: Thea Pedersen

Hunde-eksplosion

Studiet kommer i kølvandet på, at antallet af hunde på Manhattan er eksploderet de seneste år. Derfor er der også en voldsom mangel på hundeluftere.

Derfor er der ekstremt gode penge at hente ved at tage en tjans som netop hundelufter i New York. Ifølge New York Times kan man nemlig hive cirka 700.000 kroner hjem om året som hundelufter.

De mange hunde på Manhattan betyder, at millionbyen kæmper med hundelorte, der bliver efterladt på fortovene.

Derfor giver det nu en bøde på godt 1700 kroner ikke at samle op efter sin vovse, slutter The Guardian.