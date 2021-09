Forskere: Slangegift kan potentielt stoppe spredning af coronavirus

En giftslange i Sydamerika kan på sigt være trumfkortet mod coronavirus. Et protein i giften kan potentielt stoppe spredningen af coronavirus til op mod 75 procent, mener forskere

Den smitsomme delta-variant har spredt sig som en steppebrand verden over. Varianten har fået smittetallene til at stige i flere lande.

I Norge havde vores naboer mod nord forleden det højeste antal smittede siden pandemiens begyndelse.

I tillæg hertil er der fundet en ny og hurtigt muterende coronavariant i Sydafrika - den såkaldte C12 - der skaber panderynker hos forskere og epidemilogoer.

Der har været to tilfælde af C12 i Danmark, og Statens Serum Institut holder øje med coronavarianten, men ser ikke grund til bekymring på nuværende tidspunkt.

Men forskere i Brasilien har opdaget noget, de håber kan være kuren mod coronavirus, skriver Reuters.

Værktøjet vi mangler

Forskerne håber, at én af Sydamerikas mest frygtede slanger - den meget giftige 'Bothrops jararacussu' - kan være en del af løsningen i kampen mod coronavirus.

Det er en frygtet slange, der påfører smertefuld død, hvis man bliver bidt af den.

- Vi har fundet ud af, at et lille fragment i slangens gift kan indeholde et vigtigt protein fra coronavirus, fortæller Rafael Guido, der er professor ved universitetet i Sao Paolo, til Reuters.

En forsker, der arbejder på universitet i Sao Paolo. De håber på et gennembrud i at komme coronavirus til livs ved hjælp af en giftig slange. Foto: Carla Carniel / Ritzau Scanpix

Det bliver i skrivende stund testet på et laboratorium i Brasilien, hvor forskerne tror på, at det kan være med til at forhindre spredningen af coronavirus til op i mod 75 procent.

Forskerne håber på at udvikle medicin, der kan hjælpe med at komme coronavirus til livs.

De udtaler samtidig til Reuters, at de vil fortsætte med forskellige former for test.

Målet er at teste proteinet på mennesker for at se effekten, men foreløbigt har forskerne ikke en tidshorisont for, hvornår det er aktuelt.

Bothrops jararacussu er en af ​​de største slanger i Brasilien. Den kan blive op til to meter lang. Der er i forlængelse af fundet blevet advaret mod, at folk selv vil gå på jagt efter slangen.