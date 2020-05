Forskere tager 'heldigt' billede af Jupiter

Astronomer fra teleskopet 'Gemini North' på Hawaii har taget det skarpeste billede af Jupiter, der nogensinde er taget fra jorden.

Det har de gjort ved hjælp af en særlig teknik kaldet 'heldig billeddannelse', der på trods af navnet ikke handler om held, men om at udvælge og sammensætte dele fra flere billeder, der er mindst påvirket af forstyrrelser fra jordens atmosfære.

Sammen med rumteleskopet Hubble har forskere kunne trænge dybere ind i Jupiters skyer end hidtil.

Forskerne ønsker blandt andet at forstå Jupiters voldsomme vejrforhold med storme, der kan vare århundreder - særligt Jupiters 'store røde plet', der er solsystemets længst varende storm, der dækker et område større end Jorden.

Ved hjælp af billederne har forskerne kunne løse gåden om mørke pletter i Jupiters 'Great Red Spot'. Foto: NASA, ESA, and M.H. Wong (UC Berkeley) and team

Ved at bruge infrarødt lys kan forskerne se igennem den overfladiske tåge i Jupiters atmosfære, og nu kan vi se, hvordan de varme dybere lag i atmosfæren skinner igennem gasplanetens tykke lag af skyer.

'Når billedet kombineres med data fra Juno og Hubble, afslører det at Jupiters voldsomme storme formes over dybe skyer af vandis. De nye observationer bekræfter også, at de mørke pletter på Jupiters 'store røde plet' faktisk er huller i skyerne, og ikke grundet variation af skyernes farver', skriver Gemini i deres pressemeddelelse.