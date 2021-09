Forskere vil bringe mammutten tilbage

Snart vil mammutten måske gå rundt mellem os igen.

Dyret har været uddød i mere end titusinder år. Men ved hjælp af CRISPR-teknologi (red. genteknologi) vil man tage gener fra den uddøde mammut og parre dem med den asiatiske elefants gener. Den asiatiske elefant er mammuttens tætteste artsfælle.

På den måde vil man skabe en "mammufant", som burde ligne og opføre sig som en mammut.

Det skriver mediet NPR.

Kan løse klimaproblemerne

Det er forskere fra Harvard, som arbejder på projektet. Og med en finansiering på 100 millioner kr. i baglommen, håber de at kunne bringe mammutten tilbage. Deres forhåbning er, at den kan være med til at løse nogle af klimaproblemerne.

Mere præcist klimaproblemerne ved den arktiske tundra. Håbet er, at mammutten vil skrabe lag af sne væk, så kold luft kan nå ned til jorden for på den måde at holde på permafrosten. Efter mammutten forsvandt varmede permafrosten op, hvilket betød, at der blev frigivet flere drivhusgasser.

Det mener George Church, som er genetikprofessor ved Harvard Universitet.

Det er dog ikke alle forskere, som er en enige med Church.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det er ikke alle forskere som mener, at mammutten vil kunne være med til at løse nogle af klimaproblemerne. Foto: Ritzau Scanpix

Seks år

Love Dalén er professor i evolutionær genetik ved Centre for Paleagenetics i Stockholm.

- Jeg tror ikke, at det vil have nogen påvirkning på noget. Tværtimod. Der er ingen beviser på, at mammutters tilstedeværelse vil have nogen påvirkning på klimaforandringer. Jeg tror derimod, at det muligvis kunne have negative konsekvenser på temperaturen, lyder det fra Love Dalén.

Virksomheden bag projektet, Colossal, siger, at produktionen af mammutter vil kunne lade sig gør om seks års tid.

Den tidslinje har Love Dalén heller ikke meget tilovers for.

- Kommer det til at ske inden for et kortere tidsperiode? Nej det tror jeg ikke.