Forskere vil bringe uddød tiger tilbage

Et forskningsprojekt til flere millioner dollars skal være med til at bringe den tasmanske tiger tilbage fra de døde

Den sidste tasmanske tiger - også kendt under navnet thylacine - så lyset for sidste gang i 1930'erne.

Men her næsten 100 år efter vil et hold forskere fra Australien og USA genoplive den uddøde pungdyr-art.

Et ti år langt projekt, der vil koste flere millioner dollars, skriver BBC.

For at det kan blive en realitet, vil forskerne kaste sig ud i at bruge stamceller fra et levende pungdyr med DNA, der minder om den tasmanske tigers, og et værktøj til genmodificering kaldet CRISPR.

Det er dog ikke alle eksperter, som er lige begejstret for projektet. Kritiske røster mener nemlig, at den slags eksperimenter hører til fiktionens verden.

Kræver videnskabelige gennembrud

Selvom ambitionerne er der, er det ingen garanti for, at forsøget vil lykkes.

Det vil kræve noget ud over det sædvanlige og en række videnskabelige gennembrud.

- Jeg tror på, at vi om ti års tid vil have vores første levende thylacine-unge, siden de blev udryddet for næsten 100 år siden,' siger professor Andrew Park, der er leder forskningsprojektet ved University of Melbourne i Australien.

Og hvis det lykkes, vil det også være første gang nogensinde, at man bringer et uddødt væsen tilbage fra graven.

Den sidste tasmanske tiger døde i fangenskab i Hobart Zoo i australske Tasmanien i 1936.

