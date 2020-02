Forskere: Virus kan have været her længere end vi troede

Coronavirus kan ifølge eksperter have været i Italien siden midten af januar

Nye test tyder på, at coronavirussen kan have cirkuleret rundt i Italien i flere uger før det første bekræftede smittetilfælde.

Det skriver The Guardian.

Italien har den seneste uge lukket ti byer ned i det nordlige Italien og over 800 mennesker er konstateret smittet, hvor størstedelen er konstateret i Lombardiet-regionen.

Smittetilfældene i Italien blussede frem på rekordtid og er det land i Europa med flest smittede, efter landet konstaterede sit første tilfælde i sidste uge.

I et forsøg på at forstå den hurtige spredning i landet, har forskere nu testet virussen fra en italiensk patient. Resultaterne viser betydelige genetiske forskelle i forhold til den virus, som er fundet i Kina og fra to smittede kinesiske turister i Rom.

Derfor peger forskere ved Sacco Hospital i Milano på, at den hurtige spredning kan skyldes, at virussen har været i landet i længere tid end først antaget. Muligvis før fly mellem Italien og Kina blev forbudt.

- Jeg kan ikke med sikkerhed bekræfte et sikkert estimat af den tid, hvor virussen har cirkuleret rundt i Italien, men der er nogle beviser på, at cirkulationen måske ikke er så ny i Italien, fortæller direktør for biomedicinsk forksningsinstitut Massimo Galli til APF.

Italiens høje antal smittede er derfor ikke nødvendigvis fordi, at virussen spreder sig, men et resultat af, at mange er blevet smittet langt tidligere end først antaget, men først er blevet testet nu.

Svært at inddæmme

Indtil videre har man koncentreret sig om at teste personer med symptomer, der har været i kontakt med smittede eller kommer hjem fra lande med høj risiko for smittetilfælde.

Spredningen af coronavirus fra Italien til andre lande indikerer, at virussen kan have spredt sig, fordi man ikke har testet de personer, der ikke har været i risikozonen og virussen derfor er blevet spredt yderligere.

Ifølge Massimo Galli muterer virussen fra person til person, hvilket kan gøre det sværere at inddæmme tilfældene i Europa.

Resultaterne fra Italien kan bidrage til forskernes forståelse af virussen og epidemien, og samtidig hjælpe dem med at udvikle en behandling mod den.

Se også: Ny coronapatient har kunnet smitte andre i over en uge

Sendt på coronaorlov? Her er dine rettigheder