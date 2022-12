Forskning: Derfor mister man lugtesansen af corona

Under coronapandemien var en af de særlige kendetegn ved sygdommen, at nogle mistede både smags- og lugtesansen. For nogle varede det kun ved i få dage, mens det for nogle kunne vare ved i månedsvis.

Det har indtil videre umiddelbart været et mysterium, hvorfor nogle kunne miste lugtesansen i månedsvis, men nu mener en gruppe forskere at have fundet frem til årsagen.

Det skriver The Guardian.

De mener nemlig, det kan skyldes, at den gruppe mennesker har en usædvanlig immunrepons, som rent faktisk ødelægger cellerne i næsen. Forskere er kommet frem til svaret ved at analysere nasalprøver fra en række coronapatienter.

Og her fandt de frem til, at dem, som havde varige problemer med lugtesansen, havde immunceller i næseslimhinden, som reagerede usædvanligt, fordi de potentielt kunne ødelægge vitale nerveceller.

Annonce:

Undersøgelserne viste også, at cellerne reagerede på samme måde, selvom sygdommen var ophørt.

Kan bane vejen

Bradley Goldstein, lektor i neurobiologi ved Duke University i North Carolina, er en af dem, som står bag undersøgelserne, og han har udtalt, at cellernes usædvanlige immunsrepons potentielt også kan forklare flere af de langtidsvarige symptomer, man ser ved coronapatienter.

Der menes at være omtrent 15 millioner mennesker globalt, som har mistet lugtesansen i længere tid.

Og ifølge mediet Sciene Translational Medicine kan disse undersøgelser nu være med til at bane vejen for nye behandlingsmetoder mod en mistet lugtesans.

Danny Altmann, professor i Immunologi ved Imperial College London, har udtalt, at 'det er en vigtig tilføjelse til at afkode de mange patologiske mysteriet ved Sars og Covid.'

- Tabet af lugtesansen har været en af de centrale mysterier (ved corona, red.), og disse undersøgelser giver et svar på dette.

Læs også: Nyt middel mod slidgigt