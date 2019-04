Forskning: Marihuana-brugere er sværere at bedøve

- Sig til din læge, hvis du regelmæssigt bruger marihuana og skal have foretaget et kirurgisk indgreb, opfordrer amerikansk forsker

Noget tyder på, at personer som regelmæssigt indtager marihuana, er betydeligt sværere at bedøve og smertestille under operationer.

Det viser en undersøgelse, som netop er blevet offentliggjort i Annals of the American Osteopathic Association i USA.

- Selv om marihuana er blevet legaliseret i mange stater til medicinsk brug, så er marihuana ikke undersøgt særlig grundigt, fastslår hovedforfatteren til undersøgelsen Mark Twardowski, som er specialist i intern medicin i Colorado.

- Vi ved derfor ikke, hvordan marihuana påvirker effekten af andre former for medicin, som patienterne bruger, siger lægen.

Dobbelt dosis

Den nye undersøgelse har koncentreret sig om kikkertundersøgelser i spiserør, mave og tarme. Her har de patienter, som regelmæssigt bruger marihuana, skullet have mere end dobbelt dosis af eksempelvis det bedøvende middel propofol.

Marihuana-brugerne har også haft behov for væsentligt større mængder smertestillende midler end normalt, viser undersøgelsen.

- Vores studier viser, at marihuana påvirker de typer af medicin, som vi typisk bruger til at bedøve med under simple kikkertundersøgelser, forklarer Mark Twardowski til NBC News.

Lægen opfordrer regelmæssige brugere af marihuana til at fortælle deres læge om forbruget, inden kirurgiske indgreb.

- Oplysningerne kan have betydning for, hvordan vi planlægger en bedøvelse, siger lægen.

Kan give åndedrætsstop

Det er almindelig kendt, at stoffer som kan påvirke hjernen også kan påvirke virkningen af andre stoffer, som har indvirkning på hjernens funktion.

Mark Twardowski er bekymret for, hvis 'marihuana-patienterne' får så store mængder bedøvelses-midler, at det i værste fald kan give åndedrætsstop - før lægerne har været i stand til at kontrollere patientens smerter.

Der er foreløbig kun tale om et mindre studie af 25 marihuana-brugere.

Men Ajay Wasan, der er professor i anæstesi og psykiatri, er ikke overrasket over resultatet.

- Studier som disse kan være med til at påvise de helbredsproblemer, som marihuana-brugere kan få, siger professoren.