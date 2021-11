Forskudsopgørelsen for næste år åbner i næste uge

Om halvanden uge får danskerne mulighed for at justere deres forventede indtægter og fradrag for næste år.

18. november åbnes der for adgangen til forskudsopgørelsen. Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse mandag.

Forskudsopgørelsen er et skøn over, hvor meget man forventes at tjene, og hvor meget der derfor skal betales i skat.

Det dannes ud fra den seneste årsopgørelse. Der kan dog være sket meget i perioden, som styrelsen ikke kender til.

Det kan for eksempel være, at man har fået nyt job med en højere løn eller købt en bolig, så man kan få et rentefradrag.

- Derfor er det vigtigt, at borgerne tjekker, om vi har de korrekte oplysninger, siger underdirektør Jan Møller Mikkelsen i meddelelsen.

Styrelsen oplever, at der stadig er mange, som ikke er opmærksomme på, hvor vigtigt det er at kigge opgørelsen igennem.

- Ved at tjekke tallene, når vi åbner, og ved at justere løbende, kan man være med til at undgå overskydende skat eller et kedeligt skattesmæk, siger underdirektøren.