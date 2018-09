Forslag: Den kontracykliske kapitalbuffer skal hæves med en halv procent

Det Systemiske Risikoråd, der holder øje med trusler mod realkreditten for staten, anbefaler, at realkreditinstitutterne skal sætte mere til side.

Det gør rådet, da det ser stigende finansielle risici. Derfor anbefaler rådet, at den 'kontracykliske kapitalbuffer' hæves fra 0,5 procent til en procent. Det anbefales yderligere, at den hæves igen næste år.

- Der er tegn på stigende risiko i institutternes kreditgivning, selv om den samlede kreditvækst er beskeden.

- Generelt har institutterne opbygget stor kapacitet til at øge deres udlån, og kreditstandarderne er blevet lempet over for erhvervskunder i en længere periode. Øget konkurrence om kunderne kan medføre lavere kreditkvalitet, skriver Det Systemiske Råd.

Den kontracykliske buffer er tvungen opsparing hos realkreditinstitutterne, der kan blive frigivet, hvis der kommer en krise, og de begynder at opleve markante tab på udlån.

At øge bufferen til en procent betyder, at realkreditinstitutterne øger egenkapitalen med samlet syv milliarder kroner. Rådet noterer sig, at sektorens indtjening i 2017 var på 43 milliarder kroner.

- Det højere krav betyder, at en større del af institutternes balance skal finansieres med egenkapital. Det kan opnås ved at tilbageholde indtjening frem for at udbetale indtjeningen i form af udbytter eller aktietilbagekøb, skriver Det Systemiske Råd.

I sin anbefaling af at øge bufferen skriver Det Systemiske Råd, at man ser 'øget risikotagning' hos flere finansielle institutioner.

- Drevet af den øgede konkurrence om kunderne har flere banker lempet på kreditstandarderne og ydet lån til mere sårbare kunder, skriver rådet.

Som del af beslutningen noterer Det Systemiske Råd sig også, at Danske Banks store hvidvasksag er et risikomoment.

- Som landets største kreditinstitut har Danske Bank stor betydning for den danske finansielle sektor.

- Det danske finansielle system påvirkes i høj grad af udviklingen og risikoopfattelsen på de internationale markeder. Danske Banks hvidvasksag udgør derfor en risiko for hele sektoren og Danmarks internationale omdømme, skriver rådet.

Det Systemiske Råd blev nedsat efter finanskrisen for at holde øje med store risici for det finansielle system.

Rådet består af to medlemmer fra Nationalbanken, to fra Finanstilsynet, tre uafhængige eksperter og en repræsentant fra henholdsvis Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.