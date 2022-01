Forslag: Ekstraskat for de uvaccinerede

I den canadiske delstat Quebec overvejer man at indføre en ekstraskat for de uvaccinerede

Bliv vaccineret eller betal en 'sundhedsskat'. Det virker måske med danske briller som et drastisk tiltag, men det er, hvad der er planer om i den canadiske delstat Quebec.

- Et sundhedsbidrag vil blive krævet af alle voksne, der ikke vil vaccineres. Det er der, vi er, siger Quebecs premierminister, Francois Legault, ifølge The Guardian.

- De, der nægter at blive vaccineret, er en stor finansiel byrde for hospitalsvæsenet og alle i Quebec. 10 procent af befolkningen må ikke være en byrde for de 90 procent.

Forslaget blev præsenteret tirsdag og er ikke endeligt vedtaget endnu.

Det er uklart, hvor høj skatten eventuelt vil blive, men Legault forklarede, at den skulle være 'signifikant'.

Quebec vil blive den første delstat i Canada og hele Nordamerika til at indføre skat for de uvaccinerede. Foto: Ritzau Scanpix

Quebec kæmper med et presset sundhedsvæsen, hvor både smitte og udbrændthed har ført til stort sygefravær blandt medarbejderne.

Omkring 70.000 medarbejdere er i øjeblikket sygemeldt.

I sidste uge forsøgte myndighederne i Quebec sig med et kreativt tiltag. Hvis man ville handle i delstatens cannabis- og spiritusforretninger, skal man bevise, at man er vaccineret. Det medførte med det samme en stigning i bookede vaccinationstider.

Bøder til vaccine-nægtere: 27.000 kr.