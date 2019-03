Forslag: Gravide skal belønnes for rygestop

Odense Kommune foreslår at belønne gravide med et gavekort på 1000 kr. for at stoppe med rygning. En effektiv metode, viser forskning fra udlandet

Der kan måske være kontant belønning på vej til gravide kvinder i Odense, som er klar til at lægge cigaretterne på hylden. Odense Kommune foreslår nemlig, at gravide og deres partnere skal modtage et gavekort på op til 1.000 kr., hvis de kvitter smøgerne.

Det skriver DR Nyheder.

Cristel Gall, som er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, er klar til at bakke forslaget op, selvom hun tvivler på effekten.

- Det er fint, at vi giver dem et rygestopkursus, men jeg tror ikke på, at 1000 kroner over et halvt år er det, der får nogen til at blive ikke-rygere. Det skal komme indefra hos den gravide, og vi skal fortælle, hvad rygning betyder for barnet, siger Christel Gall til DR Nyheder.

Forskning: Gulerodsordning har god effekt

Flere kommuner i landet tilbyder allerede kurser i rygestop til gravide. Men det er første gang, at man forsøger sig med en økonomisk gulerodsordning. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide skal have en økonomisk gevinst. Ifølge forskning fra udlandet kan penge nemlig få vordende mødre til droppe rygning.

Det forklarer direktør for Statens Institut for Folkesundhed, Morten Grønbæk.

- Al forskning tyder på, at det vil have en effekt. Den vil sandsynligvis være kortvarig, men hvis en gravid i tredje måned ikke ryger det næste halve år, er man rigtig godt stillet. Ikke mindst fosteret, der kommer ud som et sundt og rask barn i stedet for at være et lille skravl, som rygerbørn nogle gange er. Der er også en chance for, at moderen helt holder op med at ryge på den længere bane, siger han.

Størst effekt hos lavere sociale klasser

Ifølge Morten Grønbæk tyder forskningen også på, at guleroden først og fremmest vil motivere gravide med små indkomster.

- Det er en rigtig god investering, fordi 1.000 kroner per gravid er en dråbe i havet i forhold til sundhedsudgifterne ved, at en baby måske skranter, og at moderen ikke lægger sundhedsvæsenet til last på den lange bane, siger Morten Grønbæk.

I 2000 oplyste 12.775 gravide, at de var rygere.

Læge bakker op

Forslaget giver god mening, vurderer Morten Grønbæk, der er læge og direktør for Statens Institut for Folkesundhed.

- En kølig økonomisk beregning vil sige, at det er en god investering. Der er god evidens for, at det vil virke, siger han.

Lignende ordninger har været prøvet i udlandet - med gode erfaringer, oplyser Morten Grønbæk.

- Studier viser, at det har en effekt, især på den korte bane. Det er ikke nødvendigvis noget, der har en langvarig effekt.

- Men hvis bare det får moren til at lade være med at ryge seks eller ni måneder under graviditeten, så er det også godt, siger Morten Grønbæk.