Forsøg med kortere arbejdsuge: Mindre stress og mere produktivitet

Produktiviteten lider ikke, selv når arbejdstiden skæres ned til fire dage om ugen. Til gengæld er medarbejdere mindre stressede, har færre sygedage og er mindre tilbøjelige til at forlade deres stillinger.

Det viser et nyt studie fra blandt andet Cambridge Universitet i Storbritannien ifølge videnskabsmediet Videnskab.dk.

I alt 61 virksomheder med 2900 medarbejdere har deltaget i forsøget. Nogle af virksomhederne gav for eksempel medarbejdere fri om fredagen. Andre tilbød medarbejdere et par halve dage hver uge.

Og det har givet pote for medarbejderne.

Knap fire ud af ti svarede, at de følte sig mindre stressede. Syv ud af ti svarede, at de følte sig mindre udbrændte.

Over halvdelen oplevede, at det blev lettere at balancere karrieren med de familiemæssige og sociale forpligtelser. Det skyldes ifølge en af forskerne, Brendan Burchell fra Cambridge Universitet, den kortere arbejdstid.

- En fire dages uge betyder et bedre arbejdsliv og familieliv for så mange mennesker, siger Burchell i en pressemeddelelse udgivet i forbindelse med studiet.

Studiet giver heller ikke umiddelbart antydning af, at virksomhedernes produktivitet fik et nøk nedad med den kortere arbejdstid.

Faktisk steg virksomhedernes omsætning i gennemsnit med 1,4 procent i den pågældende periode.

Ifølge Videnskab.dk var der dog én stor virksomhed i studiet, hvor flere medarbejdere var bekymret for en øget arbejdsbyrde for hver enkelt medarbejder.

I kreative virksomheder var der også medarbejdere, som var bekymret over, at de kortere, mere intense dage betød mindre ustruktureret snak, hvor der ofte genereres nye idéer.

Overordnet set tyder det dog på, at virksomhederne generelt var glade for den kortere arbejdsuge.

56 ud af de 61 virksomheder har holdt fast i den kortere arbejdsuge, efter at forsøgsperioden er udløbet. Det svarer til knap 92 procent.

Undersøgelsen er iværksat på foranledning af en række ngo'er, som alle arbejder for en fire dages arbejdsuge. Selve forskningen er dog lavet af forskere fra Cambridge, Boston College og tænketanken Autonomy.