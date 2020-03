Forsøg med malariamedicin kan tage et halvt år

I Danmark påbegyndes et landsdækkende forsøg med lægemidlet klorokin til behandling af coronavirus. Det kan dog tage et halvt år, før man har en konklusion

Både danske og udenlandske læger bryder i denne tid deres hoveder med, hvordan man bedst skal få bugt med udbruddet af coronavirus.

En af dem er Thomas Benfield, som er overlæge og professor på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital og en af hovedkræfterne bag et nyt dansk studie med malaria-lægemidlet klorokin.

Forsøget vil, afhængigt af hvordan epidemien udvikler sig, tage op mod seks måneder, men resultatet kan måske blive banebrydende.

Myndighederne advarer: Nettet flyder med ulovlig medicin

- Vi håber at få en behandling, som kan forhindre, at man bliver alvorligt syg af sin covid-infektion, siger han til Ekstra Bladet om forsøget, der skal foregå landsdækkende og inkludere omtrent 300 patienter.

Ifølge Thomas Benfield er der endnu ingen data, der viser, at klorokin eller noget som helst andet lægemiddel skulle have en positiv effekt på sygdommen.

Først når enten det danske eller et udenlandsk forsøg har tilstrækkeligt data, der viser en positiv effekt, vil man tage klorokin i anvendelse som standardbehandling i Danmark.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Farlige bivirkninger

Resultatet af undersøgelsen måles ud fra, hvor mange deltagere der dør eller kommer i respirator.

Derudover har man fokus på de alvorlige, kendte bivirkninger ved brug af klorokin. I meget sjældne tilfælde kan man ifølge Thomas Benfield få en bivirkning, hvor alt hud falder af, og det er en tilstand, man kan dø af.

- Det er meget alvorligt, hvis det sker, og det er derfor, at det er så vigtigt at få det undersøgt i et kontrolleret format. For hvis det kan forhindre død af covid-19 for flertallet, så er det jo okay, at der er en lille risiko for den anden bivirkning, siger han.

Se også: Mand i USA dør efter at have taget rengøringsmiddel i coronafrygt

Omtrent ti procent vil desuden opleve kvalme og ondt i maven ved brug af klorokin.

Bivirkninger ved klorokin De fleste tåler behandling med klorokin i årevis uden bivirkninger. Man kan dog få disse bivirkninger De hyppigste og mildeste bivirkninger er træthed, svimmelhed, kvalme og mavekrampe. Kvalmen kan undertiden undgås ved at starte på halv dosis

Enkelte får kløende udslæt

Enkelte får soleksem ved solbadning efter behandlingens start

Milde bivirkninger forekommer ganske hyppigt. Her kan der også være tale om hovedpine eller mavesmerter.

Enkelte oplever, at deres syn bliver sløret efter indtagelse af klorokin. Det går i sig selv 8-16 timer efter indtagelsen Kilde: Gigtforeningen og Danske Lægers Vaccinations Service Vis mere Luk

Derfor fraråder Thomas Benfield kraftigt, at man selv kaster sig ud i forsøg med klorokin eller andre lægemidler - også selvom de er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til behandling af andre sygdomme

- Det vil jeg bestemt ikke gøre. De fleste, der har malaria-medicin liggende, vil slet ikke have det præparat. Man bruger det ikke ret ofte længere, fordi det meste malaria er resistent over for det. I det hele taget skal man ikke selvbehandle, men altid konsultere sin læge, lyder rådet.

Se også: Danske eksperter advarer: Kan hurtigt løbe tør for malariamedicin

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Kun alvorligt syge

Thomas Benfield fortæller, at det kun er danskere, som er smittet med covid-19, og som er så syge, at de er indlagt på et hospital, der kan deltage i forsøget.

- Hvis man derudover er voksen og giver samtykke, kan man inkluderes. Så vil man selvfølgelig modtage den standardbehandling, vi giver i dag, og der vil så trækkes lod om, hvem der skal have klorokin, og hvem der skal have placebo, siger Thomas Benfield.

Op mod 90 procent af dem, der er syge med covid-19, er syge på et lettere stadie, hvor de bliver raske efter en uges tid i sengen.

- Og så det er alligevel en stor risiko at udsætte sig for at gøre forsøg med klorokin eller andre lægemidler, siger Thomas Benfield.