Forsøgt smuglet ind i Spanien bag handskerummet i en bil

En ung afrikansk mand blev fundet af spansk politi og toldvæsen, da han gemt i et rum bag handskerummet i en bil blev forsøgt smuglet ind i den spanske nordafrikanske provins Mellila. Bilen blev stoppet ved grænsen mellem Marokko og Mellilla og på billeder fra det spanske politi Guardia Civil kan man se albuen og den ene hånd på manden, der ligger godt klemt og skjult i bilen.

Det skriver flere medier heribland El Periodico og CNN

Spansk politi har her fotograferet den afrikanske migrant, der havde skjult sig i et rum bag handskerummet i bilen. Man kan se hans albue og hans ene hånd. (Foto: Guardia Civil)

Hele fire personer inklusive manden bag handskerummet blev forsøgt smuglet ind i Mellilla fra Marokko den 24. maj i fire forskellige biler. Blandt dem var også en kun 15-årig pige.

To af personerne havde gemt sig bag instrumentbrættet i bilerne, mens en tredje person havde skjult sig i et rum bygget under bagsædet. Den fjerde person blev fundet under en lastbil i havnen i Melilla. To af personerne blev af læger behandlet for mangel på ilt, fordi de gennem længere tid havde befundet sig i iltfattige rum. De var begge meget desorienterede og havde smerter i deres led.

Gennem de seneste par år har flere tusinde migranter forsøgt at smugle sig over grænsen til de de to spanske nordafrikanske enklaver Mellila og Ceuta.

Det er ikke første gang migranter forsøger at krydse den spanske grænse på kreativ vis. Her bliver migranter afsløret i at have skjult sig i madrasser.

Migranter 'vækket' af politiet: Gemte sig i madrasser