Forsøgte at flygte: Mulig russisk spion anholdt i London

Britisk politi har anholdt en mand i 40'erne.

Manden er mistænkt for at være en russisk spion. Han blev anholdt mandag uden for den internationale lufthavn Gatwick syd for London.

Det skriver britiske BBC.

Han forsøgte ifølge myndighederne at forlade Storbritannien gennem lufthavnen. Den russiske statsborger er nu i politiets varetægt.

Putins klodsede spioner

Det er øjensynligt ikke svært for myndighederne at afsløre de russiske spioner. Det er nemlig gammeldags og klodsede spioner, som Putin kalder sine topagenter.

Sådan lyder det i hvert fald fra den russisk-undersøgende journalist Roman Dobrokhotov, der flere gange har afsløret det russiske regime i kriminalitet og korruption.

Det skriver det norske medie Dagbladet, der har snakket med Dobrokhotov.

Gammeldags

I 2013 var Dobrokhotov med til at skabe det undersøgende medie The Indsider, som flere gange har afsløret russiske spioner i fatale fejl og regimet i korruption og kriminalitet.

Ifølge Dobrokhotov er det ikke svært, for de russiske spioner er så håbløst gammeldags uddannet, at de ikke ved, hvordan man skjuler digitale spor.

Blandt andet bryder Putins spioner sig ikke om at bruge deres private adresse, når de tilmelder sig opgaver. Derfor søgte journalisterne på The Insider på et tidspunkt arbejdsadressen, og på den måde dukkede navnene, pasdata, mailadresse og meget mere op på flere tusinde agenter.

Andre agenter fandt The Insider-folk, da de søgte i en rejsedatabase i forbindelse med forgiftningssagen på den tidligere oppositionsleder Alexei Navalnys.

- Vi søgte efter sikkerhedsagenter, der var eksperter i kemiske våben. Flere af dem rejste til de samme byer på de samme dage som Navalnyj og andre, der blev forgiftet. Efter vores udgivelser måtte selv Putin indrømme, at disse agenter fulgte Navalnyj, siger Dobrokhotov.