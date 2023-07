Forsøgte at redde kvinde ud af brand

En 63-årig mand gjorde et heroisk forsøg på at redde en 62-årig kvinde, der lørdag døde i en brand

Lørdag aften kunne Ekstra Bladet berette om, at en kvinde var omkommet som resultat af en lejlighedsbrand i Hørsholm.

Det viser sig, at en nabo gjorde alt, hvad han kunne, for at forhindre kvindens tragiske skæbne.

- Vi modtager en anmeldelse 17.36 fra en nabo til kvinden om, at der er udbrudt brand i en lejlighed i Opnæsgård i Hørsholm, fortæller vagtchef, Christian Illum, til Ekstra Bladet.

Naboen, en herre på 63 år, besluttede sig efterfølgende at forsøge at redde den 62-årige dame ud af lejligheden, imens den brændte.

- Han opdager, at der er brand i naboens lejlighed og vælger så at sparke døren ind i et forsøg på at finde sin nabo, fortæller politiets vagtchef.

Røgen var dog så tyk i lejligheden, at manden blev nødt til at kravle hen ad gulvet på maven.

- Han finder kvinden liggende i sin seng, men bliver nødt til at kravle ud igen uden hende, da hun ikke er ved bevidsthed, siger Christian Illum til Ekstra Bladet.

Stod ikke til at redde

Branden blev efterfølgende slukket, da myndighederne ankom til stedet, og kvinden blev konstateret død på stedet.

- Der vil blive foretaget en obduktion i den kommende uge for at klargøre dødsårsagen. Der er højst sandsynligt tale om en røgforgiftning, siger Christian Illum.

Den 63-årige mand kom ud i god behold og blev efterfølgende henvist til en psykolog, da han var lettere rystet efter episoden.

Det står stadig ikke klart, hvad der forårsagede branden.