Forstander kritiserer mediers 'nyhedsjagt' efter bortførelse

Det kom nok bag på de fleste, da Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på et pressemøde onsdag for nu to uger siden fortalte, at en 32-årig mand var sigtet i tre brutale sager:

Drabet på Emilie Meng, bortførelsen af en 13-årig pige på Vestsjælland og et knivoverfald mod en 15-årig pige på Sorø Gymnastikefterskole i november 2022, skriver Sjællandske Nyheder.

Det kom også bag på lærere og elever på gymnastikefterskolen ved Sorø.

Politiet havde dog givet et lille hint kort tid inden pressemødet. Det fortæller skolens forstander, Karsten Haim, der nu deler sine tanker om de hektiske dage for to uger siden.

– Jeg blev ringet op af politiet cirka fem minutter før pressemødet, hvor de sagde, at jeg skulle huske at se nyhederne og være klar til, at medierne nok ville kontakte os. Jeg synes, det var en OK måde at gøre det på.

- Eleverne spiste frokost på det tidspunkt, og bagefter samlede vi dem, hvor vores psykoterapeut også var med. Reelt var der ikke den store utryghed. De fleste var mere lettede. Nu så det ud, som om der kunne komme en afklaring, fortæller Karsten Haim til Sjællandske Nyheder.

Politiet fik ret i forudsigelsen om, at medierne ville kontakte efterskolen.

– Journalister sendte mails og ringede til både mig og vores vagttelefon, siger Karsten Haim til Sjællandske Nyheder.

– Langt de fleste opførte sig pænt. Men der var nogle pressefolk, der ikke opførte sig særlig pænt, og som gik over stregen for at komme først og få den bedste historie. Når man prøver at få fat i elever og andet personale på skolen, det synes jeg ikke er i orden. Det er skolen, der udtaler sig, og ikke den enkelte elev, siger Karsten Haim til Sjællanske Nyheder.