Forstander om efterskolesag: - Jeg var rystet og chokeret

Forstanderen på Hald Ege Efterskole er rystet over sagen mod skolens lærer, der havde et forhold til tidligere elev Sofie Larsen. Han bakker op om hendes kamp for at ændre loven

Det var forfærdende læsning, da forstanderen på Hald Ege Efterskole, Erik Nygaard Junker, fik fat på anklageskriftet mod sin nu tidligere ansatte.

Han havde haft et forhold til en tidligere elev på skolen, Sofie Larsen, der dengang var 15 år.

- Jeg var fuldstændig rystet og chokeret. Og jeg tænker, at hvis bare noget af det, der står i anklageskriftet, passer, så er det i hvert fald tilstrækkeligt til, at han ikke kan arbejde på en efterskole, siger Erik Nygaard Junker.

Det var først den formiddag, læreren skulle stå i byretten for blufærdighedskrænkelser af en tidligere elev, at forstanderen fik viden om sagen.

- Jeg synes, det er mærkeligt, at man som skole ikke bliver orienteret om det fra anklageren eller politiet. Politiet ringer på et tidspunkt og spørger, om vi har haft ham ansat. Om han var ansat på det tidspunkt. Men da jeg spurgte, hvad det drejede sig om, fik jeg at vide, at det ville de ikke udtale sig om.

Sofie Larsen er i dag 21 år. Hun meldte sin tidligere efterskolelærer til politiet i 2019, efter de fire år tidligere havde haft et forhold, mens hun var elev. Foto: Ernst van Norde

Frikendt i landsretten

Læreren, der dengang var 40 år, blev først dømt i byretten, men siden frikendt i landsretten, fordi Sofie Larsen havde været forelsket i læreren og dermed ikke var blevet krænket.

- Der er noget galt med loven, hvis man ikke skal dømmes for det, som den pågældende lærer har gjort her. Den tillid, eleverne viser os, må aldrig blive misbrugt. I mit hoved må det jo være strafbart, når man bryder det tillidsforhold.

- Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg er sikker på, de har dømt efter loven, men så må der jo være noget galt med loven.

Flere partier mener, at der er behov for at kigge på lovgivningen, efter de har hørt om Sofie Larsen sagen.

Fyret

Da efterskolen blev bekendt med anklagerne mod ham, kom hele sagen bag på dem.

- Det havde vi slet ikke set komme. Vi har snakket sammen i lærergruppen om to ting. Burde vi have opdaget det, og kan der være andre efter Sofie?

Han blev samme aften, som skolen fik anklageskriftet, fyret.

Erik Nygaard Junker mener, at det er lærerens ansvar alene, at forholdet mellem dem kom så langt, som det gjorde.

- MeToo og seksuelle krænkelser, der er blevet debatteret meget på det seneste, må være mellem to voksne. Og så kan der måske være gråzoner. Men der vil ingen gråzoner være i en relation mellem børn eller unge og så de ansatte på en efterskole.

Det siger 'skolelærerparagraffen' Paragraf 223 i straffeloven kaldes også 'skolelærerparagraffen' og er lavet for at beskytte børn og unge under 18 år mod seksuel udnyttelse begået af myndighedspersoner. Den lyder således: 'Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.' 'Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.' Kilde: Danske Love Vis mere Vis mindre

Vil have loven ændret

Sofie Larsen selv vil gerne skabe en debat om lovgivningen for forhold mellem lærere og elever.

Hun mener, at der er et hul i lovgivningen, da paragraf 223, også kaldet 'skolelærerparagraffen', ikke kunne tages i brug, fordi de to ikke havde haft samleje.

- De (landsretten, red.) siger jo, at jeg gav samtykke. For mig giver det ikke mening, at vi siger, at eleven er i stand til at give samtykke, når det handler om alt lige indtil samleje. Man kan jo gøre mange ting, som ikke er defineret som samleje, fortalte hun til Ekstra Bladet.

Den nu tidligere lærer har ikke ønsket at udtale sig om sagen, oplyser han til Ekstra Bladet via sin forsvarsadvokat, Peter Nisgaard Brink.