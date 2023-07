Forsvandt for fire år siden: Dukkede op 1800 kilometer væk

Fire år.

Så lang tid skulle der gå, før forældrene til Alicia Navarro skulle se deres datter igen, efter at hun stak af hjemmefra.

Det skriver New York Post.

For blot få dage før sin 15-års fødselsdag i 2019 forsvandt den dengang teenager sporløst fra byen Glenstone i staten Arizona, mens hendes forældre lå og sov.

Dagen efter kunne forældrene så vågne til en hjerteskærende og foruroligende håndskrevet besked:

'Jeg er stukket af. Jeg kommer tilbage. Det lover jeg. Jeg er ked af det.'

Meldte sig selv

Og selvom der skulle gå flere år, holdt Alicia Navarro, der er diagnosticeret som funktionelt autist, sit løfte over for sine forældre, da hun torsdag selv troppede op på en politistation i delstaten Montana knap 2000 kilometer væk.

Her efterspurgte den nu 18-årige kvinde at få fjernet sin status som savnet og udtrykte sin dybfølte undskyldning over for sin mor for at have forårsaget hende enorm sorg.

Det lokale politi i Glenstone vil nu undersøge, hvordan teenageren formåede at klare sig selv i alle de år og hvordan hun endte i den anden ende af landet.

- Jeg håber, at alle, der står i en lignende situation, vil bruge denne sag som et eksempel, lyder det fra moderen til Alicia Navarro, Jessica Nuñez.

- Mirakler findes. Mist aldrig håbet og kæmp altid.