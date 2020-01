Forsvandt i Grand Canyon: Fundet i live efter 11 dage

58-årige Martin overlevede 11 dage i kuldegrader under barske forhold i Grand Canyon

Næsten to uger efter, at den 58-årige Martin Edward O´Connor fra Texas blev meldt savnet ved Grand Canyon i USA, er han blevet fundet i live og i god behold.

Park-myndighederne melder ud, at Martin har været forsvundet i 11 dage, og at han har levet i kuldegrader og under barske forhold i den gigantiske kløft Grand Canyon i staten Arizona i USA.

Det skriver flere medier heriblandt NBCNews og People

Om sommeren er Grand Canyon kendt for at være ekstrem varm. Men i vintermåneder, som man kan se på billedet, kan det være ganske koldt. (Foto: Shutterstock)

Den 58-årige Martin Edward O´Connor blev evakueret fra det barske vinterlandskab i Grand Canyon med en redningshelikopter klokken ca. 10 om formiddagen torsdag. Det skete efter, at nogle andre vandrere allerede om onsdagen i området havde observeret ham på vandrestien New Hance Trail. Denne vandresti bliver af park-myndighederne beskrevet som en af de mest svære stier i området South Rim i Grand Canyon.

Martin Edward blev meldt savnet den 22. december og blev sidst set ved Yavapai Lodge, der ligger i Grand Canyon Village.

Talskvinden Lily Daniels fra Grand Canyon National Park har forklaret, at det er uvist, om Martin Edward har befundet sig i Grand Canyon-kløften i samtlige 11 dage. Hun kan heller ikke forklare, hvordan den 58-årige mand er endt op i det svært tilgængelige og barske område i området South Rim.

- Da han blev fundet, havde han meget begrænsede ressourcer, og vores redningshold var meget overrasket over, hvor godt han havde klaret sig under de barske forhold, fortæller Lily Daniels og tilføjer:

- Vi er meget glade for, at vi nu er i stand til at genforene Martin Edward med sin familie. Det er en god slutning på det hele.

Det barske område South Rim, der ligger dybt inde i Grand Canyon. (Foto: Shutterstock)