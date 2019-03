Forsvarede kvinder uden tørklæde: Nu er hun dømt til 148 piskeslag

38 års fængsel og 148 piskeslag.

Det er ifølge familien hvad den prominente iranske menneskerettighedsadvokat Nasrin Sotoudeh er blevet idømt i den iranske hovedstad Teheran.

Nasrin Sotoudeh har viet sit liv til at kæmpe for menneskerettigheder og mod dødsstraf.

Flere gange har hun forsvaret kvinder, der har protesteret mod loven om, at kvinder skal bære tørklæde.

Det skriver blandt andre BBC.

Flere menneskerettighedsorganisationer, blandt andet Amnesty International, har nu været ude og kritisere den 'chokerende' strafudmåling, som Nasrin Sotoudeh har fået for en lang række sikkerhedsrelaterede sigtelser, selvom hun har nægtet sig skyldig.

- Det er fuldstændig grotesk, at Irans myndigheder straffer hende for sit arbejde for menneskerettighederne, siger Philip Luther fra Amnesty International ifølge BBC.

Det er Nasrin Sotoudehs mand, der har bekræftet hendes nye dom på 33 års fængsel - hvilket bringer hendes samlede dom op på i alt 38 års fængsel og 148 piskeslag.

Ifølge hendes advokat er hun blandt andet blevet dømt for at sprede informationer om den iranske stat, for at udspionere og for at fornærme den iranske præsident.

Op til hendes anholdelse i juni repræsenterede Nasrin Sotoudeh flere kvinder, der var blevet anholdt for at vise sig i offentligheden uden tørklæde eller hijab, hvilket er strafbart i Iran.

Fra 2010 og frem til 2013 var Nasrin Sotoudeh politisk fange - dømt og fængslet for at sprede propaganda og for at planlægge at angribe statens sikkerhed.