Forsvarer: Britta i behandling

I torsdags blev den svindelmistænkte Britta Nielsen under stor dramatik kørt væk fra byretten i en ambulance efter et ildebefindende.

Brittas forsvarer Nima Nabipour havde kort forinden forklaret, at hun havde været indlagt med hjerteproblemer under sin varetægtsfængsling. Før hun forlod retslokalet sagde Britta Nielsen, at hun ikke havde fået taget en pille i dag.

Helbredsproblemerne betød også, at Britta Nielsen udeblev fra fredagens retsmøde.

I dag var Britta Nielsen så frisk nok til igen at tage plads i retten. I ført cardigan og en blå og blomstret top så hun forholdsvis frisk ud. Efter dagens korte retsmøde kom Nima Nabipour med en opdatering om sin 65-årige klients helbred til Ekstra Bladet.

- Jeg besøgte hende nogle gange i arresthuset efter (indlæggelen i torsdags, red) - og senest i går aftes - for at være sikker på, at alt er som det skal være og, at hun får den behandling, hun skal have. Og heldigvis var hun frisk nok til at møde op i dag, siger han.

Nima Nabipour ville ikke fortælle præcis, hvilken diagnose Britta Nielsen har.

Britta Nielsens søn Jimmy var også mødt op i retten. I dag er det præcis et år siden, at han blev anholdt i Sydafrika efter en dramatisk flugt med sin mor. Fængselsopholdet herhjemme har tydeligvis været godt for Jimmy. Han så sund og veltrænet ud i modsætning til det billede, der blev taget af ham kort tid efter sin anholdelse:

En presset Jimmy Hayat kort tid efter sin anholdelse i Sydafrika sidste år. FOTO: Ole Steen.