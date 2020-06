Forsvaret åbner for yderligere 1850 jobs øst for Storebælt

Forsvaret vil nu lade flere ansatte øst for Storebælt møde fysisk på arbejde.

Fra mandag og helt til august genoptages aktiviteterne på Sjælland og Bornholm for i alt cirka 1850 ansatte. Det skriver Forsvarskommandoen på deres hjemmeside.

Det gælder cirka 1400 soldater og cirka 450 ansatte i andre funktioner - blandt andet ansatte i Forsvarsakademiet og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Allerede i 27. maj fik alle ansatte vest for Storebælt lov til at møde på arbejde igen. 7400 ansatte, der midlertidigt var hjemsendt, kunne derfor møde fysisk.

Forsvaret beskæftiger flere end 20.000 ansatte i alt.

I midten af marts blev ansatte, der ikke varetog kritiske opgaver i forhold til Forsvarets operative opgaveløsning, sendt hjem.

Det skete, da det fra politisk hold blev besluttet at sende offentligt ansatte hjem for at begrænse smitten med coronavirus.

Siden er der dog gradvist blevet åbnet mere op for det danske samfund, som antallet af indlagte med coronavirus er faldet.

Forsvarskommandoen oplyser mandag, at der stadig vil være 'fuld opmærksomhed' på at minimere smitterisikoen.