Forsvaret advarer: Gasledning graves ned i farligt område

Forsvaret advarer nu om, at gasledningen Baltic Pipe kommer til at løbe gennem flere områder, hvor der ligger miner og ueksploderet ammunition fra 2. Verdenkrig.

Jv.dk har søgt aktindsigt i de 150 høringssvar, som Miljøstyrelsen har modtaget.

Her viser det sig, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse advarer om, at det kan være farligt at lægge gasledningens rør ned i de planlagte områder i blandt andet Nordsøen.

'Området er et forbudsområde, fordi der i området er en velkendt forekomst af rester af ammunition eller genstande, der kan være farlige,' skriver Forsvaret blandt andet.

Gasledningen Baltic Pipe skal føre gas fra norske gasfelter til Polen. Hele Danmark skal således graves op på tværs i forbindelse med rørlægningen.

Gamle miner

Jv.dk afslører også, at bygherren Energinet er opmærksom på, at der kan ligge ueksploderet ammunition i Lillebælt, hvor rørene skal graves ned.

Der er angiveligt tale om gamle miner fra 2. Verdenskrig.

- Der er en meget lille sandsynlighed i Lillebælt, men vi kan ikke udelukke det. Der skal gås med livrem og seler, siger chefprojektleder i Energinet Søren Juul Larsen til jv.dk.

Særlige fartøjer

Energinet har indgået en kontrakt med et firma, som med specialfartøjer skal scanne havbunden.

Ifølge Søren Juul Larsen er der tale om et omstændeligt arbejde, der stiller store krav til sikkerheden.

Fundne miner bliver typisk sprængt på stedet af særlige eksperter.