Forsvaret bløder personel: Smertegrænsen er nået

Næsten 2000 personer forlod sidste år Forsvaret.

Det viser tal fra Forsvarministeriets personalestyrelse. Det skriver DR.

Det får nu flere fagforeninger til at italesætte personalemangel, og at man er ved at have nået en smertegrænse.

- At der forsvinder flere, det gør kun endnu mere ondt. Vi har i lang tid råbt op om, at vi er nødt til at gøre noget, siger Tom Block, der er formand for soldaternes fagforening, HKKF, til DR.

- Det er ikke først i 2024, vi bløder personel, det gør vi allerede nu.

Hæren mangler lige nu at besætte en femtedel af sine stillinger, hvis man skal være fuldtallig.

Det gælder særligt for menige soldater, hvor mere end hver fjerde stilling er ubesat, skriver mediet.

Forsvaret har ikke ønsket at sætte et præcist tal på, hvor mange personer det mangler. Det skyldes sikkerhedsmæssige årsager.

Annonce:

Ifølge DR's oplysninger er de samme personaleproblemer aktuelle i søværnet.

Det betyder, at ingen af Danmarks krigsskibe kan mønstre en hel besætning, skriver mediet.

Fregatterne er derfor nødt til at låne personel fra hinanden for at kunne sejle.

Ifølge Jesper Korsgaard Hansen, der er formand for Centralforeningen for Stampersonel (CS), bliver de ansatte stressede af at blive kastet rundt.

Det kan ende som en ond spiral, der blot får flere til at forlade forsvaret, lyder bekymringen.

Det kan få konsekvenser for missioner uden for landets grænser, at der er mangel på eksempelvis soldater.

I øjeblikket er danske soldater til stede i Baltikum i forbindelse med Natos tilstedeværelse.

Og her er der ikke et nyt hold til at erstatte de udsendte, skriver DR.

Politikerne har de senere året skåret i Forsvarets budget. I det forrige forsvarsforlig fra 2013 til 2017 skulle man finde en besparelse på 2,7 milliarder kroner.

Derfor håber man på, at der kan findes flere penge i de kommende forhandlinger, som gælder fra næste år.