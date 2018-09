Forsvaret får kritik: Har manglet udstyr og søfolk

Mangel på udstyr og besætningsmedlemmer har gjort Forsvaret sårbart. Og det udgør en risiko for Forsvarets løsning af opgaver med beredskab og indsættelse.

Det vurderer Statsrevisorerne, efter at Rigsrevisionen har fundet, at Forsvaret i 2016 og 2017 blandt andet har manglet besætningsmedlemmer og udstyr til to fregatter, der bruges til uddannelse.

Forsvarets inspektionsskibe, der blandt andet foretager fiskerikontrol, har også manglet mandskab, fremgår det. Og desuden har mange af Danmarks 38 kampvogne ikke været i køreklar stand, fremgår det af undersøgelsen.

Samlet set finder Statsrevisorerne det "utilfredsstillende, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at fregatter, inspektionsskibe og kampvogne har haft de nødvendige forudsætninger for at leve op til Forsvarets egne mål for en tilfredsstillende opgaveløsning".

Betegnelsen "utilfredsstillende" er i Statsrevisorernes terminologi en middel grad af kritik.

Forsvaret har til opgave at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens, påpeger Rigsrevisionen.

For at kunne gøre det er det nødvendigt, at fregatter, inspektionsskibe og kampvogne har tilstrækkeligt udstyr og mandskab.

Og det har de altså ikke haft i fuldt omfang, konstaterer Rigsrevisionen.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tager kritikken til efterretning og anerkender, at der har været problemer med bemanding og materiel.

- Det er dog også vigtigt at slå fast, at Forsvaret har løst sine opgaver trods udfordringerne. Ikke mindst takket være en kæmpe indsats fra medarbejdere, udtaler han i en skriftlig kommentar.

- Jeg er også glad for, at vi i foråret med bredt politisk flertal indgik et nyt forsvarsforlig, der tilfører Forsvaret betydeligt flere midler, og som vil hjælpe på både bemandings- og materielsituationen, siger forsvarsministeren.