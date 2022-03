Forsvaret i Danmark er i bekneb for ammunition

Soldaterne i den danske hær må i stigende grad øve sig med løst krudt, fordi Forsvaret mangler ammunition.

Forsvaret vurderer, at det kan tage over et år at få tilstrækkeligt med forsyninger af ammunition leveret.

Det skriver Berlingske mandag.

Oplysningerne fremgår af en besked fra Hærkommandoen på Forsvarets interne kommunikationskanaler, som avisen har fået aktindsigt i.

Manglen på skarpe skud og andre former for ammunition skyldes, at den spanske leverandør Expal i sommeren 2021 pludselig indstillede dets leverancer.

Ifølge Berlingske vides det ikke, hvorfor firmaet har standset samarbejdet. Expal havde ellers en rammeaftale, så Forsvaret altid kunne bestille ammunition til faste priser.

Samtidig har ammunitionslagrene stået næsten tomme i årevis.

Og det går ud over skyttetræningen af soldaterne.

- Soldater, som allerede er i beredskab, vil generelt opleve en større grad af uddannelse uden brug af ammunition, skriver Hærkommandoen.

Niels Tønning, der er formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD), uddyber over for Berlingske:

- Hvis man normalt skal bruge 100 skud for at blive en god geværskytte, så får soldaterne aktuelt det halve eller mindre.

Det er Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der står for at købe ny ammunition.

Her oplyser styrelsens presseenhed, at efter Expal ud af det blå droppede aftalen med Forsvaret, har man købt ammunition på verdensmarkedet.

Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen må indkøb af ammunition fremover prioriteres højere.

- I stedet for at ævle om, at vi skal købe ubåde og den slags, bør man hellere fokusere på, at alt det, vi har i forvejen, skal virke ordentligt, og at vi har de ammunitionstyper, vi skal bruge, siger han til Berlingske.