Forsvaret køber fire voksenkuvøser til corona-evakueringer

Forsvaret vil købe fire nye epishuttles - eller såkaldte voksenkuvøser - til at transportere patienter, der er smittet med coronavirus.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

En voksenkuvøse er en indkapslet båre, som kan bruges til at isolere og transportere en enkelt patient. Patienten kan i kuvøsen modtage behandling under transport, uden at personalet risikerer at blive smittet af patienten.

- Det her handler om liv og død. Det handler om hurtigt at kunne komme ud til dem, der har brug for hjælp, uanset hvor de bor i landet, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Og så handler det om, at personalet skal beskyttes mod den eventuelle smitte, som dem, der skal hentes, kan have.

Forsvaret samarbejder med Region Midtjylland om opgaven med at transportere patienter smittet med coronavirus.

Region Midtjylland bidrager med læger, reddere og to voksenkuvøser. Det er Forsvarets redningshelikoptere, der bruges til patienttransporterne.

Forsvaret forventer at kunne tage de fire nye voksenkuvøser i brug i løbet af de kommende uger - og dermed vil den samlede kapacitet blive øget til seks.

De nye kuvøser vil blive placeret ved redningshelikopterne, så helikopteren ikke behøver at flyve forbi Aarhus for at hente dem.

Det betyder, at helikopteren og lægerne vil kunne mødes direkte ved patienten, hvilket kan gøre afhentningen mere effektiv og fleksibel.

- Der er ingen tvivl om, at vores beredskab bliver markant forbedret, når det handler om at hjælpe i yderområderne og transportere på sikker vis, siger Trine Bramsen.

De fire nye voksenkuvøser koster omkring 2,5 millioner kroner, oplyser Forsvarsministeriet.

De vil ikke kun kunne bruges i forbindelse med udbruddet af coronavirus, men også bruges i det generelle rednings- og evakueringsredskab.

Herunder også til evakueringer i udlandet - eksempelvis af soldater på internationale operationer.