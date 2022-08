Forsvaret mørklægger mystisk helikopter-flyvning

Ved du noget om sagen, kan du kontakte journalisterne anonymt her.

En mystisk helikopter-flyvning i Nordsjælland, kvinder med rosé-flasker og mørklagte dokumenter.

Det er alt sammen ingredienserne i en sprængfarlig sag om mulig uregelmæssig brug af en avanceret helikopter, som Forsvarets Auditørkorps lige nu undersøger.

I to måneder har Ekstra Bladet forsøgt at få yderligere indsigt i sagen, men Forsvaret holder kortene tæt ind til kroppen om en helikopter-flyvning 16. juni omkring Hornbæk i Nordsjælland, der fandt sted i tidsrummet omkring klokken 18.45-19.45.

Forsvaret bekræfter, at flyvningen fandt sted, men selve flyvningen mørklægges af Forsvaret.

Via en aktindsigt kan Ekstra Bladet dog fortælle, at chefen for Helicopter Wing har overdraget sagen til Forsvarsministeriets Auditørkorps, der er Forsvarets militære anklagemyndighed.

'Jeg kan orientere om, at jeg d.d. med baggrund i den fremsendte redegørelse - og efter drøftelse m. FAUK (Auditørkorpset) - skriftligt har anmodet om deres undersøgelser af uregelmæssigheder i fm. flyvningen, der dukkede op under afdækningen af flyvningen efter Ekstra Bladets pressehenvendelse,' fremgår det i en mail.

Forsvaret kommer ikke nærmere ind på, hvad 'uregelmæssigheder' dækker over.

Feststemte kvinder

Et vidne, som Ekstra Bladet har talt med, overværede flyvningen. Vidnet ønsker at være anonym, men Ekstra Bladet er bekendt med kildens identitet.

Vidnet fortæller til Ekstra Bladet, at der i nærheden af helikopteren stod to feststemte kvinder med hver sin store rosé-flaske klar til at stige om bord på helikopteren.

Et forhold, som Forsvaret hverken har be- eller afkræftet.

Samme vidne fortæller til Ekstra Bladet, at helikopteren fløj frem og tilbage fire-fem gange og samlede gæster op. Igen et forhold, som hverken er be- eller afkræftet af Forsvaret, da Ekstra Bladet er nægtet yderligere indsigt i sagen.

Både Ekstra Bladets forsøg på at få aktindsigt i beskrivelse af flyvningen samt redegørelse af forløbet er blevet afvist med samme begrundelse:

'Hele dokumentet er fuldt undtaget, da dokumentet er oversendt til Forsvarsministeriets Auditørkorps af chefen for Helicopter Wing. Dokumentet undtages med henvisning til, at hele dokumentet indgår i en igangværende sag inden for strafferetsplejen'.

Igangsatte redegørelse

Forsvaret søsatte på baggrund af Ekstra Bladets henvendelse en redegørelse over flyvningen, der skal klarlægge, hvorfor flyvningen fandt sted, og om den har været inden for skiven.

Forsvaret har nægtet at give Ekstra Bladet indblik i redegørelsen. Ekstra Bladets forespørgsel er gentagne gange blevet afvist med begrundelse om, at Forsvarsministeriets Auditørkorps undersøger sagen som en 'militær straffesag'.

Aktindsigt omfatter altså ikke sager inden for strafferetsplejen, lyder den primære begrundelse for afslaget.

Ekstra Bladet har påklaget afgørelsen til Generalauditørkorpset med henblik på, at det har offentlighedens interesse.

Tunge drenge

Af aktindsigter fremgår det, at det er Forsvarets helt tunge drenge, der håndterer sagen. Det fremgår af mails, som Ekstra Bladet er besiddelse af.

Af prominente medarbejdere kan nævnes flotilleadmiral og chef for Ledelsessekretariatet, generalløjtnant og chef for Forsvarsstaben, generalmajor og chef for Flyvekomamandoen samt chefen for Helicopter Wing.

Derudover fremgår det, at Forsvaret forsøger at afværge spørgsmål fra pressen, idet Ekstra Bladet ligeledes har fået indsigt i den presselinje, der er lagt i forbindelse med sagen.

'Presselinje: I udgangspunkt passiv så længe FAUK undersøgelse af sagen pågår. Men idet Ekstra Bladet har kendskab til flyvningen, kan flyvningen over for medierne bekræftes med bemærkning om, at øvrige omstændigheder relateret til flyvningen undersøges, og at der ikke er yderligere kommentarer indtil disse undersøgelser er tilendebragt', er ordlyden i en mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

