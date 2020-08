Forsvaret om mulig stripperfest: Harmonerer ikke

Et billede fra en fest i 2018 viser angiveligt chefen for Frømandskorpset med en stripper på skødet. Sagen undersøges nu af Auditørkorpset

Selvom Forsvaret tilbage i 2012 indskærpede, at striptease og letpåklædte damer til arrangementer i regi af Forsvaret ikke var tilladt, så var det tilsyneladende ikke sivet ind hos de danske specialstyrker.

I hvert fald var der ifølge netmediet Olfi en stripper til stede ved en fest afholdt på Marinestation Kongsøre i 2018, hvor soldater fra både Jægerkorpset, Frømandskorpset og Siriuspatruljen deltog.

Mediet er kommet i besiddelse af ovenstående billede, der angiveligt viser chefen for Frømandskorpset, Jens Birkebæk Bach, med en stripper på skødet.

Forsvaret har nu bedt Auditørkorpset om at undersøge hændelsen, fortæller kommunikationschef i Forsvarskommandoen, Susanne Lund.

- Vi går op i mangfoldighed og diversitet i Forsvaret. Vi vil gerne have, at vi er en professionel arbejdsplads, og det harmonerer striptease altså ikke med. Og i og med, at vi har gjort opmærksom på, at det ikke er foreneligt med vores retningslinjer, så valgte vi at iværksætte en auditørundersøgelse, siger hun.

På ferie

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet Jens Birkebæk Bach om hændelsen, men han er ifølge Forsvaret på ferie, hvorfor kommunikationschefen i stedet stillede op til interview.

Hun vil dog ikke kommentere den konkrete hændelse nærmere, da Auditørerne undersøger sagen.

- Det skal ikke forekomme. Hvad konsekvensens skal være er jo en konkret, individuel vurdering, der for eksempel afhænger af, hvem det var, i hvilket regi, og hvad niveau de personer, der var involveret, var på.

- Det må vi afvente auditørundersøgelsen for at få klarlagt.

Fandt formentlig sted

Hvad auditørerne når frem til er selvsagt uvist, men der er dog ikke umiddelbart noget, der tyder på, at billedet er fabrikeret - for eksempel hvis festen aldrig havde fundet sted.

- Vi havde selvfølgelig en dialog med Frømandskorpset (efter de fik en henvendelse fra Olfi vedr. billedet, red.) og havde en formodning om, at der kunne være noget, og for at være helt sikker på, at alt foregår efter bogen, så valgte vi at inddrage Auditørkorpset.

- Så man kan vel godt lægge til grund, at hvis Frømandskorpset i den dialog, I har med dem, sagde, at der aldrig havde været en fest denne her pågældende dag, og at de kunne dokumentere det, så ville I formentlig ikke være gået til Auditørkorpset?

- Nej. Det er nok korrekt, siger Susanne Lund.

