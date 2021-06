Forsvaret sender F-16-fly til Bornholm

Forsvaret sender lørdag to F-16-kampfly til Bornholm, hvorfra de 'skal håndhæve dansk suverænitet'.

Det skriver Forsvaret på Twitter.

'Det er almindelige procedure indimellem at anvende andre flyvepladser end F-16 basen i Skrydstrup,' skriver Forsvaret videre.

Flyene bliver sendt på vingerne dagen efter, at to russiske fly krænkede luftrummet over Bornholm.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Forsvaret.

Minister: 'alvorligt'

Fredag kaldte forsvarsminister Trine Bramsen (S) sagen for alvorlig:

- Hele to gange i dag er dansk luftrum blevet krænket af russiske fly omkring Bornholm.

- Det er meget sjældent, at vi ser denne type af krænkelser af dansk luftrum, så hele to på samme dag må siges at være alvorligt. Der skal ikke herske tvivl om, at det er uacceptabelt med denne type af krænkelser, sagde hun fredag.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har ligeledes indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til et møde i Udenrigsministeriet.

Opdateres...