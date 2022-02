Forsvaret skærper beredskabet på grund af Rusland

Efter anbefaling fra Forsvarskommandoen har regeringen besluttet at skærpe Forsvarets beredskab.

Det sker ifølge Forsvarsministeriet som følge af det 'uacceptable russiske militære pres på Ukraine'.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Tiltagene omfatter, at beredskabet for den danske kampbataljon, der er tilmeldt Natos beredskab, skærpes til 1-5 dage. Det vil sige, at bataljonen fremover skal kunne rykke ud på 1-5 dage.

Bataljonen vil blive samlet i Slagelse, og nødvendige lagre vil blive opbygget.

Forsvaret vil derudover styrke det nationale afvisningsberedskab ved at placere to F-16 kampfly på Bornholm, hvis det vurderes operativt nødvendigt.

Det er før sket, når der har været øget russisk flyaktivitet nær dansk luftrum.

Det skærpede beredskab følger, efter at Rusland den seneste tid har placeret store militære styrker nær den ukrainske grænse.

Det har skabt frygt for, om Rusland har interesse i at invadere Ukraine. Rusland har dog selv afvist at have nogen interesse i at invadere nabolandet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tirsdag holdt et møde med norske Jens Stoltenberg, Natos generalsekretær. Mødet har handlet om konflikten mod øst.

- Alvorlig situation i og omkring Ukraine og derfor også en alvorlig samtale her til morgen med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, skriver Frederiksen i et opslag på Facebook.