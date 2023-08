Forsvaret undersøgte russiske fly

Danske F-16-kampfly var mandag morgen i luften for at identificere to russiske fly

Mandag morgen har Forsvaret haft F-16-kampfly i luften.

Flyene var sendt afsted for at identificere to russiske fly, som befandt sig i internationalt luftrum over Nordsøen

Det oplyser Forsvaret på det sociale medie X.

Hollands luftvåben havde forinden oplyst, at de to russiske fly var blevet afskåret i dansk luftrum.

Men det har ikke været tilfældet, oplyser Forsvarets pressevagt til Ekstra Bladet.

Det er ligeledes meldingen på mediet X:

'F-16-kampfly fra Forsvaret var til morgen oppe for at identificere to russiske fly i internationalt luftrum over Nordsøen. De russiske fly var på ikke noget tidspunkt inde i dansk luftrum,' oplyser Forsvaret.