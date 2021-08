Forsvarschefen festede også mens Taliban rykkede ind

Taliban havde valgt den helt forkerte weekend med danske øjne til deres fremmarch i Afghanistan.

For den stod på festligearrangementer hos landets beslutningstagere på forsvarsområdet. Forsvarschef Flemming Lentfer skulle nemlig også have været travlt optaget i festligt lag, mens Taliban hastigt rykkede frem i Afghanistan.

Det skriver forsvarsmediet OLFI.

Forsvarskommandoen bekræfter overfor mediet, at Flemming Lentfer brugte sin lørdag i sidste uge med private festligheder.

Forsvarschefen er dermed helt i trit med sine overordnede ministre, der også er blevet bredt kritiseret for at feste i weekenden, der kulminerede med Talibans erobring af Kabul.

Mette Frederiksen lagde dette glade koncert-billede på sin Facebook-væg fredag aften. Få timer forinden var den danske ambassade i Kabul blevet evakueret. Festlighederne foregik sammen med forsvarsminister Trine Bramsen og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel . Foto: Facebook

Ledelsens festlige weekend

Statsminister Mette Frederiksen (S) og Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er blevet kritiseret vidt og bredt for at have hygget sig til koncert med Folkeklubben med de dertilhørende selfies på Instagram, mens truslen fra Taliban kom nærmere og nærmere.



Med al respekt for Folkeklubben lyder det dog til, at der var mere aktion og flere rekvisitter i spil, hvis man var til fest hos Forsvarschefen.

Rammen var nemlig Flyvestation Karup, og for en heldig gæst betød det ekstraordinær underholdning.

En af gæsterne til Lentfers fejring fik nemlig inden festlighederne lov til at flyve med i et af Forsvarets fly. Forsvarskommandoen nævner overfor, at det var en træningstur, men oplyser ikke, om der var særlig grund til, at gæsten skulle med op i de høje luftlag.

Forsvarschefens store dag

Forsvarschefen var i mere 'arbejdsvenlige' omgivelser end de ansvarshavende ministre på sin festlige aften, for han havde faktisk gjort sig den ulejlighed at møde op i en af arbejdspladsens bygninger.

Anledningen til festlighederne skulle ifølge OLFIs oplysninger være fejringen af Forsvarschefens bryllup. Den information har Forsvarskommandoen dog valgt ikke at svare på.

En flyvestation kom også i centrum for de ansatte på den danske ambassade i Afghanistan. De blev i samme weekend med stor hast evakueret til Kabuls lufthavn, som siden byens fald har oplevet en tilstrømning af desperate borgere.

Det er borgere, der vil ud af landet og nogle er sågar blevet set klamre sig til fly i bevægelse.

Lørdag aften oplyste Udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at der i Afghanistan fortsat er 90 på danskerlisten, mens 450 er blevet evakueret fra landet.