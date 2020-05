Forsvarsminister skælder ud på FN

Trine Bramsen (S) har talt med 'virkelig store bogstaver' over for FN, fordi de sylter krigsveteraners erstatningssager

Danske soldater, der er kommet fysisk eller psykisk til skade under eller efter (særligt i forhold til ptsd, red.) udsendelse på en FN-mission, har siden 2016 kunnet søge om erstatning hos FN.

Det har - som Ekstra Bladet tidligere har fortalt - hundredvis af danske krigsveteraner gjort. Og de har ventet i årevis.

Ifølge Forsvarsministeriet blev der i 2016 sendt tre prøvesager af sted til FN, og siden da er mere end 370 sager fra danske krigsveteraner, der primært er ramt på psyken af ptsd, sendt til FN.

I blot tre af de sager er der faldet afgørelse.

- Jeg forstår ikke, hvordan det kan ske, lyder det fra forsvarsminister Trine Bramsen, der først blev bekendt med syltningen af FN-veteranernes sager, da veteranerne selv kontaktede hende på Facebook.

Fortjener svar

- Jeg undrer mig over, hvordan i alverden de kan få lov at strande og ligge og samle støv i FN-systemet. Det er jo kæmpe mangel på respekt over for de soldater, der har været ude at kæmpe i FN's tjeneste. De fortjener at få en afklaring, siger forsvarsministeren, som på det nærmeste har været nødt til at uddele 'voksen-skældud' til de ansvarlige.

- Jeg rettede henvendelse til FN og bad dem - med ret store bogstaver - om at få sagerne ekspederet, og jeg tilbød vores hjælp i processen. Men er det ikke utroligt, at jeg som dansk minister skal op i det toneleje, spørger Bramsen retorisk.

Fakta om FN-erstatningerne: - Veteraner, som er kommet til skade under en FN-mission, kan søge erstatning. - Ansøgningsfristen er fire måneder efter skadens opståen. FN kan dispensere for dette - særligt ved psykiske skader. - Det er FN, der afgør sagerne om erstatning. - FN-erstatningen fastsættes på baggrund af méngrad. - En méngrad på 100 procent udgør 70.000 dollars. - Siden 2015 har Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK) ydet støtte til udarbejdelsen af veteraners ansøgninger. Kilde: Forsvarets Personalestyrelse.

Trine Bramsen har fået lovning på, at de danske sager nu bliver støvet af og gennemgået, så de mange danske krigsveteraner kan få lukket et kapitel, der fylder meget i deres liv.

Føler mig glemt

Ekstra Bladet har været i kontakt med 15 krigsveteraner, der føler sig glemt af Forsvaret og FN, fordi de ikke hører noget vedrørende deres sag.

En af dem er Morten Bille. Han var udsendt på hold tre og hold fire i Eksjugoslavien og på Balkan i starten af 90'erne. Under den sidste udsendelse i efteråret 1993 trådte han på en landmine og fik sprængt fødderne i stykker, og han har efter hjemkomst fået konstateret ptsd.

- Min sag blev sendt til FN i 2017, og siden da har jeg intet hørt. Ikke engang en status. Faktisk aner jeg ikke, om det vitterlig er sendt afsted, fortæller Morten Bille, der betegner den lange ventetid og mangel på afklaring som 'en meget skidt kombination med ptsd'.

Holder øje

Det er forsvarsministeren meget enig i.

- Og sagerne handler om penge, som de er berettiget til. Nu har jeg på skrift, at de vil rykke på det, og jeg stopper selvfølgelig ikke med at holde øje med, om de så rent faktisk gør det, lover hun.

- Og hvad så, når veteranerne spørger 'hvad betyder det for os'?

- Det er jo individuel sagsbehandling, så jeg kan ikke sige noget om afgørelserne. Men nu kommer der i hvert fald skub i det.

Carsten venter stadig: Jeg har mine betænkeligheder

Carsten Lykke Hansen er 48 år og så hårdt ramt af ptsd, at han er erklæret uarbejdsdygtig og er på førtidspension. Han har været af sted på FN-missioner på Balkan ad flere omgange i 90'erne. Privatfoto

48-årige Carsten Lykke Hansen er en stor, stærk mand. Udenpå. Indeni er hans sind sprængt i småstykker.

Han er en af de danske krigsveteraner, der har ret til og har søgt om erstatning for de skader, de har fået under udsendelse på en FN-mission.

I januar i år havde han ventet i FN-køen i fire år.

- Jeg føler ikke, at der sker en skid. Min sag ligger bare og venter. De siger i FPS (Forsvarets Personalestyrelse, red.), at de afventer svar fra FN, men i min optik virker det ikke, som om de nogensinde rykker noget. Det er ikke ligefrem godt for min ptsd, har han tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

Ventet i uvished

Han er glædeligt overrasket over forsvarsministerens melding i dag.

- Hun er en god forsvarsminister, hun er meget synlig for os veteraner og kæmper vores sag, siger han.

- Men selvom hun siger, at FN nu vil kigge på min sag, har jeg mine betænkeligheder. Det er vel naturligt, når nu jeg har ventet i uvished i fire år.

Ikke pengene

Carsten Lykke har - som alle de øvrige godkendte ansøgere - først været igennem det danske system og fået anerkendt sin ptsd som en arbejdsskade og modtaget en erstatning for det.

Samtidig har han fået tilkendt førtidspension, fordi han er erklæret uarbejdsdygtig og har en mengrad på 25 procent og et erhvervsevnetab på 95 procent. Alligevel er FN-erstatningen vigtig for ham.

- Det her handler ikke om pengene. For de kommer ikke til at gøre mig rig. Det handler om, at FN skal anerkende de ting, som jeg - eller vi - slæber rundt på, efter at have været udsendt for dem.