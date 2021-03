Forsvarsminister: - Vi må ikke blive døve og blinde

Storbritanniens forsvarsminister mener, at deres vaccine-arbejde bør forsvares for enhver pris

Sommerferiehåbet for briterne bliver mindre og mindre, selvom halvdelen af alle voksne nu har fået første coronavirus vaccinestik.

Det fortæller Storbritanniens konservative forsvarsminister Ben Wallace til Sky News.

- Vi kan ikke være døve og blinde overfor, hvad der foregår udenfor Storbritannien, sagde forsvarsministeren søndag, der mener, at det ville være hensynsløst, hvis man fik hentet andre varianter af corona til landet.

Det ville ødelægge Storbritanniens store vaccine-arbejde, som han mener skal bevares for enhver pris.

Det bakker den tidligere minister Steve Baker op om. Han har ellers været en del af det voksende oprør i Conservative, der har kæmpet mod en forlænget lockdown.

- Det er en god sag at se på og sige, at regeringen skal være forsigtige på grund af situationen i andre lande.

Artiklen fortsætter under billedet...

Steve Baker har kæmpet mod en forlænget lockdown. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

Han forventer, at det britiske vaccine-program vil gøre det muligt for dem at rejse, men han vil forholder sig til at se på dataen, som det kommer frem.

Briterne har ikke lov til at forlade landet, medmindre rejsen er omfattet af en begrænset liste over undtagelser.

Storbritannien har det seneste døgn registreret 5312 nye tilfælde af Covid-19. I alt har man registreret 126.155 døde, efter smitte med corona.

Storbritannien har givet 41,4 procent af befolkningen det første vaccine-stik.