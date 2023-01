Forsvarsministeriets hjemmesider udsat for hackerangreb

I kortere perioder i løbet af søndag eftermiddag har Forsvarsministeriets hjemmesider været utilgængelige.

Det skyldes, at de pt. er udsat for et såkaldt DDOS-angreb (også kaldet overbelastningsangreb, red.).

Det oplyser Forsvarsministeriet på Twitter.

Siderne er igen tilgængelige søndag aften, men ministeriet oplyser, at sporadiske udfald fortsat vil kunne forekomme.

Et DDOS-angreb er ifølge Center for Cybersikkerhed et overbelastningsangreb, 'hvor hackere gennem malware kontrollerer mange computere og bruger dem til at sende store mængder forespørgsler til en hjemmeside eller et netværk, så hjemmesiden eller netværket bliver overbelastet'.