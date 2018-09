Forsvunden jysk borg kan være fundet: Kan ændre Danmarkshistorien

Omkring 700 år.

Så gammel mener man, at en nyligt fundet borg i Jylland kan dateres til.

– Alt den planlægning og arbejde har endelig båret frugt. Vi ramte plet. Lige i bulls-eye. Det var en fantastisk følelse, siger Viborgs museumsinspektør, Jesper Hjermind.

Her kan man se et luftfoto af udgravningsområdet i Hald. Foto: Viborg Museum

Borg-resterne blev fundet i byen Hald otte kilometer syd for Viborg mandag.

Området er særligt tilknyttet den danske ridder Niels Bugge. Arkæologer og historikere har længe spekuleret over, hvor han præcis levede.

Niels Bugge skulle umiddelbart have boet i Hald-området, men der manglede en borg, der var ridderen værdig.

– For fire år siden gik vi historien igennem, og vi kunne ikke få det til at hænge sammen. Vi lavede flere geo-tekniske undersøgelser for finde frem til murrester, der kunne pege i retning af en borg. Men vi fandt intet, fortæller Jesper Hjermind.

Men hvad man ikke kan finde i jorden, kan man muligvis finde i vandet.

– Flere amatørdykkere begyndte at dykke i vandet nær Hald og fandt flere potter, som kunne dateres tilbage til Niels Bugges tid, siger museumsinspektøren.

Arkæologerne blev meget begejstret over fundet. Nu måtte de være tæt på.

Forløsningen

Frivillige, arkæologer og museumspersonale begyndte derfor at grave jorden op.

– Vi lavede flere søgegrøfter med en minigraver. I en af søgegrøfterne fandt vi græstørv. Nu forventede vi, at der måtte være et træbolværk i nærheden. To af mine kollegaer borede i jorden og fandt tilfældigvis tre kæmpestore egetræspæle, som med stor sandsynlighed kan dateres til Niels Bugge tid, siger Jesper Hjermind.

Boringen resulterede i fundet af resterne af en gammel dansk borg. Det er med stor sandsynlig Niels Bugges borg, man har fundet.

Borgresterne der blev fundet mandag. Foto: Viborg Museum

– Det kan være med til at ændre Danmarkshistorien, fordi Niels Bugge var en kendt og vigtig person fra den danske middelalder, siger museumsinspektøren.

De arkæologiske undersøgelser fortsætter resten af 2018.

I forbindelse med det store formidlingsprojekt, har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond generøst støttet med 50 millioner kroner.