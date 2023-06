Forsvunden ubåd har ilt til 96 timer: - Vi gør alt

Eftersøgningen med at finde en forsvunden ubåd er ifølge den amerikanske kystvagt en 'udfordring'. Canada og USA gør dog 'alt' for at finde de fem savnede om bord

Natten igennem har den amerikanske og canadiske kystvagt deltaget i en større eftersøgning af den ubåd, der forsvandt i Atlanterhavet, mens den var på vej mod Titanics skibsvrag.

Også fly fra USA og Canada forsøger at lokalisere ubåden fra luften. Det oplyser den amerikanske kystvagt på Twitter tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Ubåden stævnede ud fra den amerikanske delstat Massachusetts søndag morgen. Allerede få timer senere mistede kystvagten al kontakt til besætningen om bord.

I alt fem personer meldes savnet, herunder den britiske milliardær Hamish Harding.

Han er en ud af tre passagerer, der har betalt omkring 250.000 dollars, cirka 1.7 millioner kroner, for turen. De øvrige to er en kaptajn og et ekstra besætningsmedlem.

Titanic sank i 1912 og ligger i dag på flere kilometers dybde i Atlanterhavet. Foto: Ritzau Scanpix

Lørdag skrev Hamish Harding i et opslag på Facebook, at han glædede sig til 'missionen':

'Holdet om bord på ubåden inkluderer et par legendariske eventyrer, herunder nogen der har dykket ned til Titanic over 30 gange siden 1980', skrev han i et opslag, der var ledsaget af et billede af ubåden.

Omkring midnat til tirsdag dansk tid kunne admiral John Mauger fra den amerikanske kystvagt på et pressemøde i Boston, Massachusetts, fortælle, at der er ekstra ilt om bord på ubåden.

Ilten kan holde de ombordværende i live i op til 96 timer. Det svarer til mellem torsdag klokken 20.30 og fredag klokken 22.30 dansk tid.

Ifølge John Mauger er 'alt' sat ind for at finde ubåden. Han kalder dog samtidig redningsarbejdet for en 'udfordring', fordi eftersøgningen foregår på et stort område langt fra land og på knap fire kilometers dybde.

Titanic, der sank i 1912, ligger cirka 3.800 meter under havets overflade. Den amerikanske kystvagt har ikke oplyst, om man har fundet spor af ubåden noget sted.

