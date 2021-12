Forsvundet britisk F35-kampfly kørte direkte i havet

En lækket video viser, hvordan et 800 millioner kroner dyrt kampfly kørte direkte i vandet, da det skulle lette fra briternes flagskib, HMS Queen Elizabeth

Det var forbundet med stor dramatik og mystik, da det britiske forsvarsministerium 17. november skrev på Twitter, at et af deres milliondyre F35-kampfly var styrtet ned.

En lækket video viser imidlertid, at flyet tilsyneladende aldrig var luftbåren, men styrtede direkte ned i vandet, da det skulle lette fra hangarskibet HMS Queen Elizabeth. Angiveligt skulle et regnslag i motoren være skyld i uheldet.

Det skriver flere britiske medier, herunder Sky News.

Videoen er blevet delt flittigt på det sociale medie Twitter, og de britiske medier vurderer, at billederne og videoen efter deres bedste overbevisning skulle være ægte.

I videoen fremgår det også, at piloten nåede at katapultere sig ud, så han slap uskadt fra episoden.

Ikke bekræftet

De britiske myndigheder har hverken be- eller afkræftet videoens autencitet.

De britiske myndigheder har forsøgt at finde vragdelene, da flyet indeholder tophemmelige radarer, sensorer og anden teknologi, der ikke må komme i fjendtlige hænder.

Derfor har det været af høj prioritet for britiske myndigheder at bjærge flyet, men det er fortsat uvist, hvorvidt det er lykkes at indsamle de værdifulde vragdele.

Danmark har købt 27 kampfly, der er i familie med de britiske ditto. Det britiske fly er af typen F-35B Lightning II, der kan lette fra hangarskibe, hvor de danske fly er af typen F-35A.

Danmark har købt 27 F35-kampfly. Foto: Martin Lehmann / POLFOTO

Det er tidligere beskrevet, hvordan der er fundet alvorlige fejl på F35-flyene, der skal leveres til Danmark i 2023.

Flyene har kostet den nette sum af 66 milliarder kroner.

Det amerikanske finansmedie Bloomberg beretter således, at der stadig er mere end 800 fejl og mangler på flyene, både hvad angår materiale og software.