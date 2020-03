Forsvundet i 11 år: Missy fandt hjem igen

En kat, som forsvandt for 11 år siden, er nu blevet genforenet med sin ejer efter at have boet på gaden

Katten Missy blev væk under en tur til brugsen i 2009, hvor Missys ejer skulle købe mælk. Katten hoppede ud af bilen og forsvandt i Birmingham. i Storbritannien.

Eve McDonnell var knust over at have mistet sin kat. Hun ledte i hele området efter sin forsvundne kat men uden held, skriver BBC.

Det var en glad Eve, som fik sin kat hjem igen. Som hun sagde: -Tilbage til hendes yndlingssted at sove: På trappen. Foto: Ali Shah

Ali Shah og hans mor Salma Shah var nogle vakse borgere i området Hall Green nær Birmingham spottede den hvide og sorte kat, som så ud til at bo i en affaldsspand. Katten blev kørt til et dyreinternat, hvor dyrepasserne opdagede, at katten Missy havde en microchip i øret.

På den måde fandt de ud af, at Missy faktisk havde en ejer, som manglede hende.

Eve McDonnell er nu blevet 72 år, og forklarede, at hun ikke kunne tro sine egne øjne, da hun fik at vide, at hendes højt elskede og ny 17-årige gamle kat stadig var i live.

- Jeg stoppede aldrig med at tænke på hende. Man glemmer ikke bare lige sine kæledyr. De er uerstattelige, fortalte hun efter en meget følsom genforening med Missy.

Heltene

Den lille dreng Ali Shah og hans mor havde ofte set den lille kat gå rundt i en indkørsel tæt på deres hjem. Men det var først da vinteren var om hjørnet, at familien kom i tanke om, at katten skulle overleve den kolde vinter udenfor.

- Da vi talte med ham, som ejede indkørslen, fortalte han, at katten bare lige pludselig havde fulgt med ham hjem. Men den ikke måtte komme med ind, fortalte Ali om, hvordan de kom i kontakt med katten.

Træhytten byggede de søde beboere til Missy, da de troede at hun var herreløs. Foto: Ali Shah

Derfor byggede familien en lille træhytte til katten, så hun kunne få ly for regn og vind.

Sendte video

Ali gik forbi katten en dag, hvor den lå udenfor i regnen og sov. Han filmede den ensomme kat, og sendte en video til sin mor, som straks ville redde katten. Missy fik endelig lov til at komme inden for i den lille families hus.

Nogle dage efter tog de hende med på dyreinteratet Little Haven Rescue i Sutton Coldfield.

Blandede følelser

Og det var netop her, microchippen blev opdaget, og Missy kunne kunne endelig komme hjem til sin retmæssige ejer, Eve McDonnell.

- Hendes rygrad var tydeligt udragende hele vejen ned langs ryggen. Hun var så tynd. Hendes hvide pels var misfarvet, fordi hun havde lever hårdt, fortæller den glade ejer.

Mend et var ikke kun lutter glade dage, da hun fik sin kat hjem igen.

For Missy har været meget igennem i løbet af de 11 år, hun har måttet klare sig selv.

Nu kan hun kun spise killingefoder, fordi hun har tabt en del tænder.

- Hun har haft nogle hårde år, men hun er stadig min kat, fortæller hun.

- Jeg kan ikke forstå, at hun er i live. Jeg stoppede aldrig med at tænke på hende.