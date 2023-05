Forsvundet i 21 år: Nu har familien fået svar

De menneskelige rester af en forsvunden walisisk mand er blevet fundet 21 år efter hans forsvinden.

Russell Scozzi blev meldt savnet i 2002 efter han sidst var blevet set ved en busstation i Swansea, Wales. South Wales Police bekræfter dog nu, at liget af Russel Scozzi er blevet fundet et kvarters køretur væk i den lille by Mumbles.

Det skriver BBC.

Politiet i Wales forklarer dog, at sagen ikke er afsluttet.

- Vores efterforskning fortsætter, så vi kan etablere omstændighederne, der ledte til Mr Scozzis død, siger Politiinspektør Matt Davies til BBC.

Mulighed for at sørge

To år efter Russel Scozzis forsvinden blev hans søster Danielle Owens interviewet af BBC Radio Wales om hans forsvinden.

- Jeg så Russell i Swansea, og han så anderledes ud - han virkede sur og bitter. Når jeg ser tilbage på det, ville jeg ønske, at jeg havde været mere opmærksom, sagde Danielle Owens.

I et nyt interview med BBC fortæller hun, at fundet af Russel Scozzis lig 'endelig har givet hende mulighed for at sørge'.