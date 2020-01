Forsvundet maleri fundet efter 23 år

Et forsvundet maleri af Gustav Klimt er blevet fundet gemt på et italiensk galleri

Eksperter har bekræftet, at et maleri, som blev fundet gemt på et italiensk galleri i byen Piacenza, er ægte.

Maleriet er malet af den østrigske kunstner Gustav Klimt, og det var gemt inde i en væg på galleriet Ricci Oddi Modern Art Gallery, hvor det blev fundet af en gartner.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The New York Times og The Guardian.

Fundet i væggen

Gartneren var 10. december ved at fjerne uønsket bevoksning på en udendørs væg, og da planten var fjernet fandt han en metallåge. Bag lågen lå en taske, hvori maleriet var gemt.

Maleriets ægthed er siden blevet grundigt undersøgt, og fredag blev det altså bekræftet af eksperter, at den er god nok - det er en ægte Klimt.

Gustav Klimt malede portrættet af den unge kvinde i 1917, og siden 1997 har det været sporløst forsvundet. Klimt betragtes som en mester inden for stilperioden Art Nouveau, og det forsvundne maleri har derfor været et stor mysterie i kunstverdenen.

Der er blevet spekuleret i, om billedet har været stjålet.

- Det er meget mærkeligt, for lige efter tyveriet blev enhver tomme af galleriet og haven undersøgt med en fintandet kam.

- Det mærkeligste ved det er, at billedet er i fortræffelig stand. Det ser ikke ud, som om det har været gemt bag en låge i 22 år, sagde Jonathan Papamerenghi, som er medlem af kulturudvalget i Piacenza, til det italienske medie La Repubblica i december.