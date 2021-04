Forsvundet ubåd løber snart tør for ilt

Eftersøgningen efter en forsvundet ubåd i Indonesien er kritisk. Besætningen løber nemlig snart tør for ilt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ombord på ubåden menes at være 53 besætningsmedlemmer, og den forsvandt i området nord for Bali.

Der er tale om en ubåd ved navn KRI Nanggala-402, som er 44 år gammel, og der er kun ilt nok ombord på båden til at holde besætningen i live til lørdag, oplyser myndighederne ifølge Reuters.

- Forhåbentlig er der ilt nok til, at de kan blive fundet, siger chefen for den Indonesiske flåde, Yudo Margono, på et pressemøde.

Man fortsætter eftersøgningen intenst i området. Foto: Ritzau Scanpix

Ubåden kan holde til en dybde på 500 meter, mens alt derover kan være livsfarligt. Vandet i området, hvor udbåden er forsvundet, når en dybe på op til 1500 meter.

Redningsmandskab har ledet i området med både skibe og helikoptere, og fra en af disse helikoptere blev der set olie i vandet nær det sted, ubåden var sidst hørt fra. Det kan være et tegn på, at fartøjet har taget skade, eller at besætningen forsøger at sende et signal, oplyser flåden.

Det var under en øvelse med missil-affyring, at man pludselig mistede kontakten med ubåden.