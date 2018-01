Forsvundne FBI-sms'er fundet

Det er nu lykkedes eksperter at genskabe de omtalte, forsvundne sms'er mellem to FBI-ansatte

USA's justitsministerium oplyser, at det er lykkedes dets eksperter at genskabe sms'er, der har været forsvundet i fem måneder.

Det er sms'er, der har været udvekslet mellem FBI-agenterne Peter Strzok og Lisa Page.

De to agenter skulle angiveligt have udvekslet en serie af anti-trump sms'er under præsidentens valgkampagne. Sms'er, der indtil nu ikke har været mulige at dokumentere.

De forsvundne beskeder har fået meget opmærksomhed, efter at det kom frem, at det amerikanske justitsministerium (Department of Justice, red.) havde informeret medlemmer af den amerikanske kongreskomité om, at der var et hul i deres optegnelser mellem 14. december 2016 og 17. maj 2017.

Nogle republikanere mener, at disse beskeder vil vise, at FBI er forudindtaget over for præsident Donald Trump, skriver Reuters.