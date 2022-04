Forsynings-kaos: Lidl har fået nok

Coca-Cola, Starbucks og Ikea har planer om at tage udfordringen op mod forsyningsproblemerne i verden ved at leje eller købe skibe. Nu følger discountsupermarkedet Lidl trop.

For det tyske supermarked vil have kortere snor, når det kommer til at få leveret varer til deres 11.000 forretninger over hele verden. Derfor har Lidl besluttet at stifte sit eget rederi.

Det skriver Maritime Danmark.

Tailwind Shipping Lines hedder rederiet, som har egne skibe, men hvor mange skibe der kommer til at sejle for Lidl, vides endnu ikke.

Større kontrol

Med eget rederi skulle man tro, at Lidl nu blev fuldstændig uafhængig af tidligere samarbejdspartnere. Men det er ikke tilfældet.

- Vi kan bekræfte, at Lidl delvist vil bruge egen kapacitet til søfart i fremtiden. Det er et vigtigt led i sikringen af vores forsyningskæder og tilgængeligheden af varer i vores butikker.

- Vi vil gerne understrege, at vi i høj grad fortsætter det værdifulde og velkoordinerede samarbejde med vores partnere, lyder det fra den danske indkøbsdirektør i Lidl, Rasmus Pape, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Det er samme melding, Lidl i Tyskland har givet til det tyske medie Lebensmittel Zeitung.

Udtryk for frustration

- Lidl gør det her, fordi de i cirka to år har været udsat for en ringere og forsinket service fra deres transportleverandører, forklarer Peter Sand, der er chefanalytiker i virksomheden Xeneta.

Coronakrisen og krigen i Ukraine har været med til at udfordre forsyningskæderne i hele verden, og det har desuden fået fragtpriserne til at stige til det tidobbelte.

- Det er naturligt nok, at Lidl tænker, at de kan gøre det bedre og billigere ved at have deres eget rederi, men det er ikke nødvendigvis løsningen, da de nok vil støde ind i de samme logistiske problemer som de øvrige transportleverandører, siger Peter Sand.

Chefanalytikeren mener dog, at tvivlen skal komme Lidl til gode. Derudover vender de globale udfordringer på et tidspunkt, men det vil tage et par år, lyder vurderingen.