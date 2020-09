Fortalte om krænkelser: Chefen fyldte mig med skam

Ved du noget? Så skriv fortroligt til en af journalisterne bag historien på mt@eb.dk.

Emilia Moth blev mødt med en kold skulder og benhårde beskyldninger, da hun fortalte ledelsen i produktionsselskabet Danish Documentary, at deres helt store stjerne og Emmy-vinder - instruktøren Feras Fayyad - havde udsat hende for seksuelle krænkelser.

I sit stille sind havde hun håbet, at Danish Documentarys kvindelige ledelse ville lytte til hende. Men sådan skulle det ikke gå.

Den 27-årige Emilia Moth endte med at sige op som konsekvens af sagen. Under det afsluttende møde kritiserede Emilia Moth sin øverste leder, Sigrid Dyekjær, for at have håndteret sagen dårligt.

- Så rejser hun sig op og peger mig i ansigtet og siger: 'Nu er det dig, der er en krænker', husker Emilia Moth.

Aktiv i kvindekampen

Emilia Moth fortæller i dag til Ekstra Bladet, hvordan Feras Fayyad gennem længere tid overskred hendes grænser ved at komme med seksuelle hentydninger og tilnærmelser.

Hun valgte at gå videre med sagen, da Feras Fayyad til en fredagsbar med Danish Documentary underholdt en gruppe af ansatte med, at han tænkte på Emilia Moth, når han onanerede.

Til fredagsbaren konfronterede hun Feras Fayyad og sagde, at han skulle stoppe. Han blev sur og valgte herefter at ignorere Emilia Moth og forsøgte at fryse hende ude. Han krævede, at hun skulle sige undskyld til ham.

Efter fredagsbaren erfarer Emilia, at hendes øverste chef, Sigrid Dyekjær, har fået nys om episoden.

Det gav hende en smule håb. Sigrid Dyekjær har nemlig spillet en aktiv rolle i kampen for at stoppe seksuelle krænkelser under #metoo-bevægelsen og var i 2018 medstifter af foreningen #wedo, hvis erklærede mål var at sikre, at kulturen blev ændret.

Til mediet POV International forklarede Dyekjær i oktober 2018:

- Når kampagnen er slut, er vi der, hvor vi har større respekt for hinanden kønnene imellem. Vi er der, hvor det ikke er flovt at sige højt til en fest eller til et møde: ‘Tal ordentligt’, eller ‘Lad være med at komme med nedsættende kommentarer, som for eksempel: ‘Wow, sikke nogle store bryster’, eller: ‘Hold kæft en lækker røv.’ For det er ikke altid, at kvinder er til, at de skal fremhæves seksuelt i forhold til, hvordan de ser ud.

Emilia Moth står i dag frem og fortæller, hvordan hun blev udsat for seksuelle krænkelser hos Danish Documentary. Foto: Emma Svendsen

'Hun fyldte mig med skam'

Det var dog ikke helt de samme toner, der blev slået an over for Emilia Moth, da Sigrid Dyekjær satte hende stævne på Skuespilhuset mandag 25. februar 2019.

Her valgte Emilia at indvie Sigrid Dyekjær i alt, hvad hun havde oplevet med Feras Fayyad på Danish Documentary, samt hændelsen fra fredagsbaren tre dage tidligere, fortæller Emilia.

Ifølge Emilia Moth følger Sigrid Dyekjær trop med en afvisning af kommentarerne og begynder med at spørge, om hun nu er sikker på, at det ikke var en joke.

- Så sagde hun: ’Tror du ikke bare, Feras har syntes, at du var tiltrækkende?’, og at jeg var ung og smuk og måtte regne med, at den slags ting skete i filmbranchen. Det er en del af jobbet, og det er ikke sidste gang, det her kommer til at ske for dig, husker Emilia Moth, som følte, at Sigrid Dyekjær vendte sig mod hende.

- Så siger hun: 'Er det, fordi du altid har været vant til at være den søde og pæne pige, og nu, hvor du har sagt fra, kan det være lidt voldsomt?’. Der begynder jeg at græde, fordi jeg er så chokeret og ikke vidste, hvad jeg skal sige mere. Det går op for mig, at hun ikke har min ryg, siger Emilia Moth.

Sigrid fortalte også, at hun havde hørt, at Emilia havde været alt for fuld til fredagsbaren.

- Hun fyldte mig med skam. Hun kunne lige så godt have sagt til mig, at jeg havde en for nedringet bluse på, siger Emilia, som også refererer Sigrid Dyekjær for at give hende et opdragende råd med på vejen:

- Hun siger til mig, at det er vigtigt, at jeg begynder at 'toughen up'.

Emilia Moth fortæller her om den sexisme, hun føler sig udsat af fra fra Feras Fayyad. Video: Emma Svendsen / Foto: Chris Pizzello/Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Du er krænkeren

Emilia Moth forsøger herefter at gå til sin anden chef, Kirstine Barfod, som opfordrer hende til at 'begynde at overveje, hvordan jeg er sammen med mine kollegaer efter arbejdstiden' og forsøger at få hende til at se sagen fra et andet perspektiv:

- Hun siger, at Feras har været tiltrukket af mig, og at jeg også bare kunne se det som et kompliment, husker Emilia.

Herefter beslutter Emilia Moth sig for at sige op og indkalder derfor sine chefer Kirstine Barfoed og Sigrid Dyekjær til et møde. Hun beder også en tredje medejer af firmaet om at deltage som bisidder.

- Jeg har forberedt en tale, hvor jeg beskriver andre pigers oplevelser med Feras, så de kan forstå, at det ikke kun er mig, der har misforstået noget.

Emilia beskriver, hvordan hun til dette ligesom andre møder oplever, at hendes chefer ikke tror på hende.

- Jeg fortæller dem, at jeg ikke er i stand til at være på arbejde længere, og føler mig nødsaget til at sige op med øjeblikkelig virkning.

- Jeg siger til Sigrid, at jeg simpelthen ikke mener, at hun som øverste leder har håndteret sagen godt nok.

- Så rejser hun sig op og peger mig i ansigtet, og siger: 'Nu er det dig, der er en krænker'.

Filmproducer Sigrid Dyekjær (tv.), der er medejer af Danish Documentary, undskylder håndteringen af sagen. Foto: Ritzau Scanpix

Vil gerne sige undskyld

Sigrid Dyekjær, der er producer og medejer af Danish Documentary, vil ikke kommentere sagen med henvisning til, at det er en personalesag.

Hun beklager dog forløbet.

- Jeg vil helt sikkert erkende, at vi skulle have håndteret sagen bedre fra starten af. Vi har ikke forstået grænserne, og hvad der kan tolereres, og hvad der ikke kan tolereres.

Sigrid Dyekjær vil samtidig gerne sige undskyld til Emilia Moth.

- Selvfølgelig vil jeg sige undskyld til Emilia, fordi vi er kede af, at det er gået, som det er gået. Det tror jeg også godt, Emilia ved. Det håber jeg, at hun ved. Jeg vil i hvert fald gerne sige undskyld på vegne af mig og ledelsen af Danish Documentary for den her personalesag. Det er jo ulykkeligt for alle parter, siger Sigrid Dyekjær, som forklarer, at Danish Documentary 'fik rådgivning undervejs i forløbet af en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver'.

Hun vil ikke kommentere de konkrete ting, hun ifølge Emilia sagde, ligesom hun heller ikke vil gå nærmere ind i, hvilke fejl hun har begået i sagen, eller hvad det er, hun vil sige undskyld for.

Kirstine Barfoed ønsker ikke at udtale sig til Ekstra Bladet, men henviser derimod til Sigrid Dyekjær.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Feras Fayyad. Hans advokat oplyser, at han ikke ønsker at udtale sig til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, du vil lave fake news igen for at fremme din karriere, skriver advokaten, Khubaib Ali Mohammed, i en mail til Ekstra Bladets journalist.