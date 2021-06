Fortørnet Hækkerup: Vanvittigt og direkte livsfarligt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

'Vanvittigt og direkte livsfarligt'.

Sådan lyder justitsminister Nick Hækkerups syn på de voldsomme sager, hvor danske billister på vej til Ystad bliver udsat for målrettede sten-angreb fra ukendte gerningsmænd.

Det skriver han i et skriftlig svar til DR Nyheder.

'Jeg er alarmeret over beretningerne om, at danske bilister udsættes for systematiske stenkast i Sverige. Stenkast mod kørende biler er vanvittigt og direkte livsfarligt, og når et så stort antal danske bilister rammes, så giver det anledning til dyb bekymring', lyder det.

Samtidig skriver justitsministeren, at han har rettet henvendelse til den svenske justitsminister, og han forventer, at de tager sagen meget alvorligt.

Siden midten af april har svensk politi har registreret 50 episoder, hvor danske biler er blevet ramt af sten på motorvejen mellem Malmø og Ystad. Og de seneste par dage har fokus på problemet været tiltagende.

Ekstra Bladet skrev første gang om det livsfarlige fænomen tirsdag, og om hvordan angrebene er foregået mellem de to svenske byer Skurup og Ystad.

Måtte indlægges

De mange stenkast er heller ikke gået ubemærket hen i Danmark, og det kom til udtryk, da Rigspolitiet kom med en opfordring på Twitter mandag.

I langt de fleste tilfælde på den Sydsvenske motorvej er ingen af de danskere, der er blevet ramt, kommet til skade.

Men 19. maj kom en 70-årig dansk mand alvorligt til skade, da en sten på størrelse med en knytnæve fløj gennem bilens forrude, da han var på vej til Bornholmerfærgen i Ystad.

Det resulterede i, at han måtte indlægges på Universitetssygehuset i Lund og gennemgå en længere operation, skriver Berlingske.