Fortrød første gang hun tog hijabben af: Så prøvede hun igen

I begyndelsen af januar tordnede hashtagget #1YearChallenge frem på de sociale medier, som fokuserer på, at muslimske kvinder selv skal bestemme, om de vil gå med hijab eller ej.

I Tyrkiet blev hashtagget delt flittigt, og det fik nogle kvinder til at droppe hijabben.

Tyrkiske Büşra Cebeci er en af de kvinder, som er forkæmper for det.

Hun fortæller sin historie til det norske medie NRK.

Büşra Cebeci kommer fra en yderst konservativ familie i Tyrkiet, og da præsident Erdogan kom til magten i 2002, tog han landet i en mere religiøs retning.

25-årige Büşra har båret hijab siden hun var 14 år gammel. For fire år siden begyndte hun at sætte spørgsmålstegn ved det, men hun frygtede for konsekvenserne.

- Mange hos os tror, at hijabben er det vigtigste for muslimer. Endda vigtigere end at bede, fortæller hun til mediet.

Da Büşra Cebeci var på ferie i Ankara, som er Tyrkiets hovedstad, prøvede hun at tage sin hijab af for første gang i offentligheden. Det var en meget mærkelig oplevelse, syntes hun.

- Jeg var flov og gemte mig bag mine solbriller, så ingen kunne genkende mig, siger hun.

Büşra følte, at folk kiggede mere på hendes hår end hendes ansigt. Forbipasserende spurgte hende også, hvorfor hun havde valgt at tage hijabben af. Büşra tog derfor sin hijab på igen.

Da Büşra Cebeci kom hjem fra ferien, kastede hun sig over bøger om tyrkisk politik og historie. Tyrkiet havde ikke haft tradition for, at kvinder skulle være hijab, så hun valgte at flytte fra sin familie.

Det var også sidste gang, at hun bar sin hijab.

- Min far blev meget vred. Han fortalte min mor, at han ikke ville se mig mere, fortæller Büsra.

Kort efter begyndte hun på universitetet, hvor hun uddannede sig til journalist.

Büşra har sidenhen lavet et utal af interviews med kvinder, som har droppet hijabben, der har ført til, at hun er blevet en anerkendt journalist i hjemlandet. Nu deltager hun i et hav af talkshows, og hun deler sin historie om sig selv og andre tyrkiske kvinder til pressen.

Büşra Cebeci kæmper ikke for, at kvinder skal droppe hijabben, men derimod at kvinder selv skal afgøre, om de vil gå med den. Hendes budskab er, at menneskets frie vilje er det vigtigste.

Siden hen har hun også tilsluttet sig #1YearChallenge.

I dag er Büşra i kontakt med sin far igen.

Ekstra Bladet har talt med journalist, forfatter og Tyrkiet-ekspert Deniz Serinci om Erdogans syn på slør (blandet andet hijab, red).

- Erdogan har rødder i politisk islam. Da Tyrkiet blev dannet i 1923, havde forfatningen den målsætning, at landet skulle være en sekulær stat. At religion og politisk skulle holdes adskilt. Siden han vandt valget i 2002, har han ikke været tilhænger af dette. I 2008 ophæver han forbuddet mod at gå med slør. Så man kan godt argumenter for, at gå med slør er en form støtte til Erdogan i Tyrkiet.

- Erdogan har ikke sagt direkte, at man skal bære slør, men hans kone går med det. Men hans parti støtter helt klart mere islam i Tyrkiet. Her er sløret en af elementerne, fortæller Deniz.